Quando sai o MVP da temporada 2024/25 da NBA?

O prêmio de MVP da temporada 2024/25 da NBA ainda não foi divulgado. Nos últimos anos, o vencedor se tornou público nos dias 2 de maio (2023) e 8 de maio (2024). Agora, contudo, ainda não se sabe quem levará o prêmio entre Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. A De acordo com rumores, a divulgação do vencedor pode sair na próxima terça-feira (20).

A demora para a divulgação seria por conta dos dois candidatos ao prêmio jogarem entre si nos playoffs. A NBA, então, decidiu “segurar” o MVP para depois do fim da série. Apesar de não estar claro o vencedor, o time de Gilgeous-Alexander levou a melhor nas semifinais do Oeste. Isso porque o Oklahoma City Thunder superou o Denver Nuggets em sete jogos.

Dessa forma, o prêmio deve ser divulgado na terça-feira (20) antes do jogo entre Minnesota Timberwolves e Thunder, pelas finais da conferência. A expectativa, segundo os votos revelados antes, é que o armador vença a disputa Assim, ele pode entrar em quadra para o Jogo 1 já sabendo que é o MVP e 2024/25.

Publicidade

De toda forma, será a sétima vez seguida que um jogador que não é americano leva o prêmio. Giannis Antetokounmpo venceu em 2018/19 e 2019/20, enquanto Nikola Jokic venceu em 2020/21 e 21/22, Joel Embiid em 22/23 e Jokic mais uma vez em 2023/24. Como os finalistas da atual edição são todos nascidos em outro país, o MVP será estrangeiro mais uma vez. O último estadunidense a vencer foi James Harden, em 2018/19.

Leia mais!

Então, é de longe a maior sequência de um MVP que não é americano da história. Na verdade, antes disso, só ocorreu uma vez de estrangeiros vencerem em anos consecutivos. Foi em 2005/06 e 06/07, quando Steve Nash foi o jogador mais valioso. Dessa forma, uma mudança de paradigma na premiação já é realidade.

Publicidade

Há, aliás, outros estrangeiros que podem vencer o prêmio nos próximos anos. Além dos já citados, Luka Doncic e Victor Wembanyama são jovens cotados para dominar a liga.

Vale lembrar que isso se tornou uma preocupação da NBA. Afinal, com os principais americanos como Stephen Curry, Kevin Durant e LeBron James, chegando ao final de suas carreiras e os estrangeiros dominando, o interesse do público pode cair. Em contrapartida, porém, os índices de interesse na Europa vêm crescendo como nunca.

Publicidade

De toda forma, a divulgação do MVP da temporada 2024/25 NBA pode sair nos próximos dias. Seja Gilgeous-Alexander ou Jokic, os dois fizeram grande temporada. O craque do Thunder liderou a equipe para a melhor campanha da liga, com uma defesa histórica e um recorde na diferença de pontos, sendo o cestinha da NBA. Enquanto isso, o sérvio se tornou o primeiro da história a ser top 3 em pontos, rebotes e assistências, com um triplo-duplo de média.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA