Três opções de troca para Jarrett Allen na NBA

Jarrett Allen passou a ter seu nome ligado a rumores do mercado de troca da NBA. Apesar de titular do Cleveland Cavaliers, o pivô teve atuações irregulares nos playoffs 2025. Assim, viu seu time ser eliminado de maneira precoce para o Indiana Pacers e passou a ser alvo dos torcedores de Ohio.

Mais do que a eliminação, o Cavaliers tem outros motivos para trocar Allen na NBA. Na offseason, o time tem a renovação de Ty Jerome como uma das prioridades. No entanto, se mantiver o elenco atual e renovar com o sexto homem, pode atingir o primeiro ou segundo nível de multas.

Além disso, a ascensão de Evan Mobley, eleito Defensor do Ano, deixa uma questão: ele pode ser o pivô em vez de Jarrett Allen? Para alguns fãs, faria mais sentido e está garantiria um encaixe melhor no quinteto comandado por Kenny Atkinson. Isso porque, os dois juntos congestionaram o garrafão durante os playoffs, sendo um ponto fraco de Cleveland diante do Pacers.

Então, é provável que Allen esteja no mercado de troca. Portanto, o site ClutchPoints listou três opções de destino para o pivô na NBA. Confira:

Golden State Warriors

O Golden State Warriors deve movimentar o mercado de troca da NBA. Afinal, após a eliminação para o Minnesota Timberwolves na segunda rodada, ficou evidente que o time precisa melhorar alguns pontos. Primeiro, conseguir um ala criador de jogadas. Depois, um pivô titular, uma vez que sofreu contra Rudy Gobert e Julius Randle.

Jarrett Allen, assim, poderia ser uma opção de troca para o Warriors na NBA. O pivô, afinal, é um dos melhores defensores de sua posição e poderia causar impacto ao lado de Draymond Green. No ataque, enquanto isso, tem capacidade de acompanhar o ataque em transição de Steve Kerr e ser uma ameaça na ponte aérea.

Por Allen, o ClutchPoints sugere que o Warriors envie Jonathan Kuminga. Como o ala-pivô deve ser negociado, desse modo, o site entende que Golden State poderia trocá-lo por um jogador que pode trazer impacto imediato ao elenco.

Los Angeles Lakers

A eliminação nos playoffs da NBA deixou algo claro para o Los Angeles Lakers: o time precisa de um pivô titular no mercado de troca. Após trocar por Luka Doncic, o time perdeu Anthony Davis e não conseguiu concluir a troca por Mark Williams. Além disso, as opções Christian Wood e Max Kleber não tem capacidade se assumir o garrafão angelino.

Jarrett Allen, assim, é visto como uma das melhores opções no mercado. Além de um bom defensor, ele é especialista em ponte aérea. Desse modo, atenderia a um dos pontos fortes de Luka Doncic, que brilhou como armador quando teve um pivô neste estilo ao seu lado no Dallas Mavericks.

No entanto, para se desfazer de Allen, o ClutchPoints acredita que o Cavs pode pedir Austin Reaves na troca. Assim, o Lakers teria que abrir mão do jovem ala-armador.

Phoenix Suns

Por fim, o Phoenix Suns é a última sugestão do site. Na contramão de Warriors e Lakers, o time do Arizona não está a um pivô de ser uma força na NBA. No entanto, o jogador do Cavaliers poderia ajudar na reconstrução que a equipe deseja concentrar em Devin Booker.

A dupla Kevin Durant e Bradley Beal, afinal, deve sair no mercado de troca da NBA. Assim, o Suns deve acumular ativos de Draft para conseguir trocar por Allen. O pivô, ao lado de Booker, pode liderar um quinteto sólido e com condições de ganhar espaço na disputa do Oeste.

