Jalen Brunson nega “salto alto” do Knicks contra o Celtics

Mesmo com a ausência de Jayson Tatum, o New York Knicks não conseguiu aproveitar a chance para fechar a série contra o Boston Celtics no Jogo 5. No TD Garden, o time da casa dominou o segundo tempo e venceu com autoridade por 127 a 102. Então, forçou o sexto jogo dos playoffs e levantou dúvidas em relação a Jalen Brunson e companhia no duelo entre Celtics e Knicks.

Isso porque, o revés reacendeu as dúvidas sobre uma possível acomodação do Knicks. Em especial, após a lesão de Tatum no jogo anterior. No entanto, Jalen Brunson foi direto ao negar qualquer ideia de “salto alto” por parte do elenco de New York.

“Não, de forma alguma. Sim, eles estão sem uma peça importante. Mas são uma máquina bem ajustada, que já passou por situações jogando sem ele e ainda assim jogaram bem”, afirmou o armador, que anotou 22 pontos antes de ser expulso com seis faltas no último quarto. “Precisamos entender isso, confiar no plano de jogo e jogar para vencer. Simples assim.”

O Knicks manteve o jogo equilibrado contra o Celtics durante o primeiro tempo. No intervalo, afinal, o placar marcava 59 a 59. No terceiro quarto, porém, o Boston impôs uma forte defesa, liderada pelo reserva Luke Kornet, que somou cinco tocos apenas nesse período. Assim, Derrick White e Jaylen Brown brilharam no ataque, com 34 e 26 pontos.

Já o time de Nova York sem conseguir reagir, repetiu erros vistos no Jogo 3. Na ocasião, Jalen Brunson alertou que o Knicks poderia estar acomodado com a vantagem sobre o Celtics após duas vitórias seguidas. Enquanto o astro nega que o roteiro tenha sido similar, o técnico Tom Thibodeau reconheceu a queda no rendimento.

“Tivemos a liderança (no início). Porém, não jogamos com firmeza. Voltamos pro terceiro quarto e não jogamos bem. Então, não podemos nos dar a esse luxo”, disse o técnico do Knicks, após a derrota para o Celtics.

Com a série agora em 3 a 2, o Knicks terá uma nova chance de avançar sobre o Celtics nesta sexta-feira (16), no Madison Square Garden, a partir de 21h (horário de Brasília). Em casa, aliás, o time não fecha uma série de playoffs desde 1999.

