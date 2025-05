Jimmy Butler é sincero sobre futuro do Warriors após playoffs

O Golden State Warriors está fora dos playoffs da NBA em 2025, mas Jimmy Butler espera contar com o astro Stephen Curry para brigar pelo título da próxima campanha. Em entrevista após a eliminação, o ala falou sobre a derrota para o Minnesota Timberwolves, enquanto explicou o que pretende para 2025/26.

“Nós não vamos usar nada como desculpa, então só posso dizer que a gente não venceu”, disse Jimmy Butler. “Claro que é bem diferente quando Stephen (Curry) está em quadra, mas todo mundo teve de fazer coisas diferentes. Mas com Curry em quadra, é realmente bem diferente do que fizemos ali. Lesões acontecem”.

Butler acha que o Warriors tinha potencial para vencer mais e lutar pelo título. No entanto, a ausência do melhor jogador do time fez muita diferença. De acordo com o ala, a equipe possui bons talentos individuais e tem de entender o que pode fazer no futuro.

“Claro que temos grandes jogadores aqui, que trabalham duro, o Warriors conta com jovens talentos que serão muito importantes na liga, mas é sobre estar saudável e ficarmos confortáveis em jogar uns ao lado dos outros”, afirmou Butler.

Para a próxima campanha do Warriors, Butler vai conversar ainda com Stephen Curry e Draymond Green. Por enquanto, a ideia é saber o que aconteceu de errado para corrigir no futuro.

“Com certeza, vamos conversar nas nossas férias, mas o que tiver de acontecer vai acontecer”, disse Jimmy Butler.

O Warriors chegou aos playoffs via play-in, mas Jimmy Butler consegue ver o time tendo sucesso na próxima temporada. Ele sabe que se trata de uma “janela” muito curta, enquanto a equipe deve passar por algumas mudanças no elenco.

“Acho que todos nós sabemos que, com Stephen Curry, o time é candidato ao título. Mas o que posso dizer é que as lesões acontecem e ninguém quer se machucar. É mais sobre jogar basquete no melhor nível que pudermos e estarmos saudáveis no momento certo. Infelizmente, aconteceu e o Warriors ficou perto de conseguir o que a gente queria aqui nos playoffs“, afirmou.

Ao chegar no Warriors, Butler estendeu seu contrato e tem acordo até 2026/27, mesmo prazo de Curry e Green. No entanto, o time terá muitos jogadores que serão agentes livres na próxima offseason. Entre eles, Gary Payton II, Kevon Looney e Jonathan Kuminga. Aliás, este último a equipe tem a chance de igualar qualquer proposta.

No entanto, Kuminga teve problemas com o técnico Steve Kerr ao longo dos últimos anos. Em 2024/25, por exemplo, o ala perdeu espaço na rotação quando voltou de lesão. Então, por conta de ajustes de Kerr, o jovem ganhou muitos minutos no Warriors nos últimos jogos de playoffs.

