Julius Randle brilha e Timberwolves elimina Warriors

O Minnesota Timberwolves está nas finais da conferência Oeste após grande jogo de Julius Randle na vitória sobre o Golden State Warriors por 121 a 110. A equipe está na série decisiva da conferência pelo segundo ano seguido. Feito, aliás, inédito na história da franquia. Por outro lado, o time de San Francisco é eliminado sem conseguir vencer nenhuma partida desde a lesão de Stephen Curry.

O jogo andou muito pela incrível eficiência do ataque de Minnesota. O time da casa acertou quase 63% dos arremessos, enquanto teve mais de 40% do perímetro. Isso foi necessário, sobretudo, pela dificuldade na batalha de volume. O Warriors não só teve menos erros de ataque, como pegou o triplo de rebotes ofensivos. Mas nem isso foi suficiente para impedir a série de acabar nessa quarta-feira (14).

Mais uma grande noite de Julius Randle, que faz sua melhor pós-temporada em toda a carreira. Agressivo, ele anotou 29 pontos. Além disso, teve a incrível marca de acertar 11 de 12 arremessos de dois pontos. Atacando o aro e ajudando também nas assistências, ele foi cestinha e decisivo para o triunfo. Anthony Edwards flertou com o triplo-duplo, com 22 pontos, 12 assistências e sete rebotes. O craque, por fim, converteu cinco bolas de três.

A vitória no garrafão foi um ponto central. Afinal, Minnesota marcou 70 pontos na área pintada. Rudy Gobert também se destacou nisso, acertando oito de nove arremessos. Os cortes de Jaden McDaniels também foram essenciais nesse sentido. Enquanto isso, Mike Conley e Donte DiVincenzo acertavam muitas bolas triplas. Um ataque muito quente.

Golden State até venceu algumas batalhas, mas não o suficiente para sobreviver nos playoffs de 2024/25 da NBA. O time não liderou o placar depois do primeiro minuto de jogo. O time até se manteve próximo no placar por alguns momentos. Mas nunca conseguiu virar. O Warriors sofreu muito com a produção do Timberwolves de Julius Randle no aro.

O cestinha foi Brandin Podziemski. Com 28 pontos, o jovem enfim produziu um bom jogo na série. Mas foi tarde. Ele anotou 28 pontos e converteu quatro bolas de três. Jonathan Kuminga também se igualou a sua produção com 26 pontos e muitos ataques a cesta. Mas Jimmy Butler sofreu outra vez com a defesa rival, marcando apenas 17 pontos, com nove deles vindos da linha de lance-livre.

Draymond Green não conseguiu conter Julius Randle e o tão decisivo Buddy Hield contra o Houston Rockets, dessa vez, errou demais no jogo decisivo contra Minnesota. Moses Moody, também sumido na série, até foi bem na tentativa de liderar uma reação final no último quarto, mas não teve jeito. O Warriors jamais conseguiu ficar há menos de nove pontos de distância e caiu eliminado na segunda rodada.

Assim, Minnesota aguarda o vencedor da série entre Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder. O time de OKC tem uma liderança de 3 a 2 na série. O jogo 6 é nessa quinta-feira (15) com o líder do Oeste podendo fechar o duelo. Mas a partida é no Colorado.

O Warriors, por outro lado, foca na recuperação de Stephen Curry e em reforços para o elenco e uma nova tentativa em 2025/26.

(1) Golden State Warriors 110 x 121 Minnesota Timberwolves (4)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandin Podziemski 28 6 4 2 0 Jonathan Kuminga 26 3 0 2 0 Jimmy Butler 17 6 6 3 0 Moses Moody 12 1 2 2 0 Draymond Green 10 6 6 1 0

Três pontos: 11-39; Podziemski: 4-6

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 29 8 5 0 0 Anthony Edwards 22 7 12 1 3 Rudy Gobert 17 8 0 0 1 Mike Conley 16 6 8 1 0 Jaden McDaniels 14 4 2 4 0

Três pontos: 13-31; Edwards: 5-9

