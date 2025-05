Anthony Edwards comanda e Timberwolves vence Warriors

Com um grande jogo de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors nesta segunda-feira (12) por 117 a 110. O astro fez 30 pontos na partida e comandou o melhor momento da equipe no terceiro quarto. Além dele, Julius Randle brilhou com 31 pontos na partida.

O jogo

Quem esperava ver um duelo entre Anthony Edwards e Jimmy Butler no jogo entre Timberwolves e Warriors teve uma surpresa no primeiro quarto. Enquanto o astro do Timberwolves fez seis pontos, o número 10 do Warriors fez apenas um. Então, Julius Randle comandou as ações ofensivas com dez pontos para o time visitante e Draymond Green com oito para o time da Califórnia.

E o primeiro quarto se mostrou muito equilibrado. O Warriors fez os primeiros cinco pontos do jogo, mas essa foi a maior vantagem que conseguiu no período. Cinco pontos também foi a maior liderança do Timberwolves, que chegou a abrir 21 a 16. Os times trocaram cestas durante os 12 minutos, com o Warriors vencendo o quarto por 28 a 27.

Publicidade

O Timberwolves voltou melhor para o segundo quarto, fez 11 a 2 nos primeiros dois minutos e abriu oito de vantagem. Mas o Warriors não se abateu e respondeu com sete pontos seguidos para deixar a diferença em apenas um. Randle, mais uma vez, chamou a responsabilidade, anotando quatro pontos seguidos para o Timberwolves, que voltou a abrir sete e obrigou Steve Kerr a parar o jogo. A pausa deu uma injeção de ânimo em Butler, que fez quatro pontos consecutivos. Então, foi o momento de Minnesota parar o jogo.

Após o tempo, o Timberwolves se acertou e abriu 52 a 46. Então, Jonathan Kuminga e Kevon Looney se tornaram heróis improváveis. O pivô com rebotes ofensivos e o ala na pontuação. Assim, o Warriors fez dez pontos consecutivos e retomou a vantagem. Para finalizar o primeiro tempo, Anthony Edwards acertou no estouro do cronômetro, deixando a diferença em apenas dois pontos.

Publicidade

Leia mais

A volta dos vestiários trouxe um Anthony Edwards quente. O astro do Timberwolves fez 14 pontos nos primeiros seis minutos e, assim, ajudou o time a abrir 80 a 68 no placar. Steve Kerr parou o jogo, mas isso não diminuiu o ímpeto do time visitante, que abriu 17 pontos de vantagem. O Warriors tentou responder, mas não teve sucesso e viu Jaden McDaniels deixar a diferença em 20.

Mesmo com a diferença, o Warriors foi para cima no quarto período. Buddy Hield, Kuminga e Brandin Podziemski converteram cestas e diminuíram a desvantagem para 16 pontos. Chris Finch parou o jogo e acertou a equipe. Então, os times passaram a trocar cestas. A cada ofensiva do Warriors, uma resposta de Minnesota, mantendo a diferença confortável no placar.

Publicidade

Daí em diante o Timberwolves apenas controlou o jogo para garantir a terceira vitória na série semifinal do Oeste nos playoffs da NBA.

(3) Minnesota Timberwolves 117 x 110 Golden State Warriors (1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 31 5 3 1 1 Anthony Edwards 30 4 5 2 0 Nickeil Alexander-Walker 13 2 2 1 1 Mike Conley 11 3 5 0 0 Jaden McDaniels 10 13 2 1 1

Três pontos: 16-34 (Edwards: 6-11)

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 23 0 1 1 0 Draymond Green 14 7 2 0 0 Jimmy Butler 14 6 3 0 1 Buddy Hield 13 4 1 2 0 Brandin Podziemski 11 3 1 4 0

Três pontos: 8-27 (Green e Hield: 2-6)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA