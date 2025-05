Jogador três vezes campeão da NBA rebate Draymond Green

Draymond Green talvez seja o jogador mais controverso da NBA. Após a derrota para o Minnesota Timberwolves, na última quinta-feira (8), o camisa 23 do Golden State Warriors polemizou mais uma vez. Isso porque ele recebeu sua quinta falta técnica nos playoffs, e está a mais duas de ser suspenso pela liga. Após o jogo, então, Green disse que tentam pintá-lo como um “homem negro raivoso”. Mas Danny Green, ex-jogador três vezes campeão da NBA por Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, discordou.

Durante o programa NBA Today, da ESPN, o ex-atleta disparou contra Draymond Green. Os dois foram rivais nas finais da NBA em 2019, quando Danny Green venceu.

“Não tem nada a ver com a cor da pele. Você precisa olhar no espelho eventualmente. Não são todos ao seu redor que estão doidos e apontando pra você. Ninguém está te perseguindo, mas você atrai atenção com a forma como se comporta”.

No primeiro tempo do embate contra o Timberwolves, Draymond Green recebeu uma falta técnica . Naz Reid estava defendendo o camisa 23 e tentou roubar a bola. O jogador de Minnesota cometeu a falta, apitada, mas Green acabou dando uma cotovelada no rosto dele. Dessa forma, foi sinalizada a falta técnica para o veterano do Warriors.

Foi a quinta falta técnica de Green na pós-temporada. Agora, então, o ala só precisa de mais duas para receber uma suspensão automática. Além disso, ele também está há dois “pontos flagrantes” de distância de receber uma suspensão. Ou seja, caso receba duas faltas flagrantes 1 ou uma falta flagrante 2.

Draymond Green, então, fez seu desabafo, indicando que é um grande jogador da NBA e que a mídia tenta pintá-lo como outra coisa.

“Eu não sou um homem negro raivoso. Sou um homem negro muito bem-sucedido, instruído, educado, com uma ótima família. Além disso, sou excelente no basquete e no que faço. A intenção de continuar me fazendo parecer um homem negro raivoso é insana. Enfim, estou de saco cheio disso. É ridículo”, desabafou o camisa 35 do Warriors.

No entanto, Green não foi muito apoiado pelo seu time. Isso porque até o técnico do Warriors, Steve Kerr, disse após o Jogo 2 que Green precisa fazer um trabalho melhor para manter a compostura.

Sei que ele terá que tomar cuidado agora que está a duas faltas técnicas da suspensão. Draymond terá que manter a compostura. Obviamente, precisamos dele. Enfim, estou confiante de que ele vai se comportar porque conhece as circunstâncias”, disse Kerr.

