Câmera flagra Stephen Curry após derrota do Warriors nos playoffs

Sem Stephen Curry, o Golden State Warriors perdeu mais uma nos playoffs da NBA. Com o astro fora por uma lesão na coxa esquerda, o time de San Francisco saiu derrotado do jogo 3 diante do Minnesota Timberwolves, na noite de sábado (10). Assim, está atrás na série de semifinais do Oeste por 2 a 1.

Mesmo lesionado, Curry ficou o jogo todo no banco apoiando os jogadores do Warriors. E, por pouco, ele não viu o time garantir a vitória após iniciar o último quarto com quatro pontos de vantagem. Porém, sem astro, a equipe não conseguiu conter a reação do Timberwolves e perdeu de virada.

Uma câmera da ESPN flagrou Curry durante a derrota do Warriors. As imagens mostram o camisa 30 sentado ao lado do brasileiro Gui Santos, abatido e com a cabeça abaixada. A reação ilustra o sentimento do astro em um jogo onde ele não pode ajudar os companheiros.

Publicidade

Steph Curry on the Warriors bench after they go down 2-1 against the Timberwolves pic.twitter.com/sfSTIJ3DM4 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 11, 2025



O retorno de Curry, aliás, ainda é incerto nos playoffs. O craque sofreu uma distensão na coxa esquerda no primeiro tempo do jogo 1 contra o Timberwolves. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a previsão é de que ele seja reavaliado nesta quarta-feira (14) e retorne em um eventual jogo 6. Porém, para que isso ocorra, Golden State precisa vencer um dos dois duelos seguintes.

Publicidade

Leia mais!

A lesão sofrida por Stephen Curry nos playoffs é inédita em sua carreira no Warriors. Isso porque é a primeira contusão muscular que o ídolo sofre no basquete. Desse modo, a ‘novidade’ somada ao momento do desconforto aumentam o desafio para o astro.

“Isso é algo novo, e, pelo que estou aprendendo sobre a rapidez com que você pode voltar, é necessário um processo de cicatrização”, disse Stephen Curry na semana passada. “Você não pode acelerar mais do que o que o seu corpo está dizendo. Então, vai ser algo do tipo: depois de uma semana, reavaliar todo dia para entender quando será seguro sequer pensar em jogar, quanto mais em forçar alguma coisa”.

Publicidade

Ainda sem Stephen Curry, por fim, o Warriors enfrenta o Timberwolves pelo jogo 4 dos playoffs, nesta segunda-feira (12). O duelo acontece no Chase Center, em San Francisco, a partir das 23h (horário de Brasília). A ESPN 2 exibe a partida. Golden State, portanto, busca a vitória, para empatar a série.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA