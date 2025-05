Analista da NBA alerta Clippers sobre James Harden: “Engana”

O Los Angeles Clippers foi uma das surpresas positivas da temporada da NBA sob o comando de James Harden. O veterano craque, no entanto, decepcionou nos playoffs mais uma vez. Ele teve uma atuação fraca no sétimo jogo da série contra o Denver Nuggets e, assim, tornou-se um dos símbolos da eliminação dos californianos. Para Kendrick Perkins, a franquia precisa ter isso em mente para traçar o seu futuro.

“Eu não acho que esse time está na direção certa. Você deve manter Kawhi [Leonard], claro, mas não pode deixar que James siga te enganando. Não te digo para deixá-lo ir embora de graça. No entanto, ele não pode ser visto como uma das referências. Esse cara não é uma peça central, pois, para isso, precisaria ser alguém que decide a favor do seu time”, disparou o analista da ESPN.

Harden deixou a desejar, em particular, quando o assunto foi pontuação. Ele só marcou mais de 20 pontos em duas das sete partidas contra o Nuggets. O sétimo jogo da série, para piorar, foi a sua atuação mais fraca: anotou só sete pontos, com duas cestas em oito arremessos. Esses números ficaram bem abaixo dos 22,8 pontos que o craque registrou durante a temporada regular.

Publicidade

“James me enganou também nesse ano. Ele fez uma grande campanha e até foi um dos líderes da liga em assistências enquanto ditava o ritmo dessa surpreendente equipe. E, então, chegou aos playoffs e ‘negou fogo’ mais uma vez. Como sempre fez, aliás, em jogos sete. A situação é simples: o histórico diz que não dá para contar com James”, cravou um indignado Perkins.

Leia mais sobre James Harden

Casos diferentes

É claro que, a princípio, é injusto colocar a responsabilidade inteira pela eliminação do Clippers dos playoffs da NBA em James Harden. Afinal, nos esportes coletivos, ninguém ganha ou perde sozinho. Leonard também é um dos líderes da equipe, costuma passar muito tempo fora de ação, mas recebe um tratamento bem diferente. Perkins garante que há um bom motivo para colocá-los em níveis diferentes.

Publicidade

“A questão com Kawhi nunca foi se entregaria nos momentos decisivos. É um problema de estar disponível ou não. Então, se estiver saudável, dá para contar com ele. James, por outro lado, está comprovado que ‘encolhe’ nos instantes que realmente importam. Por isso, se for para mantê-lo, ele não pode estar no centro dos seus planos. Eles não estão no mesmo patamar”, sentenciou o ex-pivô.

Perkins crê que, para manter Leonard, o Clippers precisa estar entre os candidatos ao título. Mas Harden é um atleta de time campeão? “Quando você tem um astro com a idade de Kawhi no seu elenco, não existe negociação. O objetivo não é só chegar aos playoffs, pois tudo gira em torno de ser campeão. Tudo o que vimos até hoje sinaliza que James não te ajuda a alcançar isso”, acusou.

Publicidade

Competição

Muita gente apostava que o Clippers tinha condições de ir mais longe nos playoffs. Mas não se briga com fatos: a verdade é que os angelinos caíram na primeira rodada do Oeste. O plano de manter Leonard e Harden é saudável em termos de continuidade, mas, para competir, é preciso mais. Perkins cobra reforços da franquia, pois crava que a disputa no Oeste não vai diminuir.

“Nikola [Jokic] e Anthony [Edwards] ainda vão estar na conferência Oeste na temporada que vem. Dallas, por exemplo, vai vir mais forte. Luka [Doncic], Stephen [Curry] e Shai [Gilgeous-Alexander] não vão a lugar nenhum. Portanto, a conferência não estará mais fácil no ano que vem”, alertou o veterano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA