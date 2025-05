Clippers revela planos para James Harden e Kawhi Leonard

James Harden e Kawhi Leonard ainda podem liderar o Los Angeles Clippers? O presidente da franquia angelina, Lawrence Frank, acredita que sim. Após a eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Denver Nuggets, o dirigente garantiu que ainda confia na dupla. Ele disse ainda que pretende melhorar o núcleo ao redor deles.

“Eu, com certeza, ainda acredito em Harden e Leonard”, garantiu Frank.

A confiança de Frank na dupla gera dúvidas, uma vez que o Clippers tem o elenco mais velho da NBA. No entanto, Leonard e Harden merecem elogios após a campanha em 2024/25. Afinal, mesmo após a saída do astro Paul George, o time de Los Angeles terminou na quinta posição do Oeste.

Kawhi Leonard, além disso, entra saudável na offseason pela primeira vez desde 2020. Desse modo, é um indicativo positivo para um astro que tem lidado com lesões nos últimos anos de carreira. Em 2024/25, por exemplo, ele perdeu o início de campanha por conta de uma inflamação no joelho, mas teve médias de 21,5 pontos, 6,4 rebotes e 3,1 assistências desde janeiro.

O astro, assim, mostrou que ainda tem condições de brilhar na NBA. Frank, inclusive, acredita que Kawhi Leonard deve ser ainda melhor na próxima campanha, graças a uma offseason sem lesões. O craque de 33 anos, aliás, tem contrato por mais duas temporadas.

“Existe um outro nível que Kawhi pode alcançar no ano que vem. Acho que, olhando a próxima temporada, podemos ser melhores com mais jogos dele”, continuou o dirigente.

Além de Kawhi Leonard, James Harden também carrega boas expectativas da diretoria do Clippers. Após anos de altos e baixos na carreira, o armador se encontrou no time de Los Angeles, Tanto que registrou médias de 22,8 pontos e 8,7 assistências, em 79 jogos. Desse modo, foi o principal responsável por levar o time aos playoffs.

Para 2025/26, James Harden tem uma opção contratual com o Clippers. Segundo Frank, se o jogador não aceitar o valor, e decidir testar o mercado de agentes livres, o time tem a intenção de mantê-lo com um novo contrato.

“Temos uma grande admiração pelo o que James Harden fez neste ano. Estou entrando nessa com a intenção de que, se ele não exercer a opção, conseguiremos chegar a um acordo de funcione bem para ele e para o Clippers”, finalizou o presidente da franquia.

