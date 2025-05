Steve Kerr: “Warriors tinha chances de título com Stephen Curry”

As chances de título do Golden State Warriors sempre passaram, antes de tudo, pelas mãos de Stephen Curry. Então, quando o ídolo sofreu uma lesão na coxa, todos sabiam que a série contra o Minnesota Timberwolves teve uma reviravolta. E, sem o craque, o time não conteve a guinada. A franquia está eliminada dos playoffs, mas crê que só não fez mais por causa dessa obra do destino.

“Eu nem preciso pensar ‘e se’, pois sei que tínhamos uma chance de competir pelo título. Tenho certeza de que poderíamos ir longe com Stephen. Mas, nos playoffs, tudo gira em torno de estar saudável e ‘quente’ na hora certa. Você está jogando o seu melhor? Sinto que, infelizmente, a sorte não esteve do nosso lado”, lamentou o técnico Steve Kerr, após a derrota no quinto e último jogo da série.

A história do Warriors na temporada já havia vivido uma guinada (bem mais agradável) em fevereiro. O time brigava pela última vaga no play-in quando, antes do fechamento da janela de trocas, trouxe Jimmy Butler. A chegada do craque marcou a ascensão da equipe na tabela e, assim, quase conseguiu entrar no TOP 6 do Oeste. Kerr admite que foi uma das jornadas mais empolgantes de sua carreira à beira das quadras.

Publicidade

“Adoro o nosso elenco e jogadores. E, se você pensar em nossa situação antes da trade deadline, eu creio que os últimos meses foram incríveis. Jimmy, certamente, mudou a nossa temporada. Ele mudou tudo, nos deu uma chance. Chegamos nas semifinais do Oeste, então viramos um dos melhores times. Tivemos a nossa chance, mas não deu. Minnesota tem méritos e mereceu passar”, avaliou o veterano.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Outro astro

Depois da lesão de Stephen Curry, as esperanças de sobrevivência e título do Warriors foram para as mãos de Butler. No entanto, embora em ação, ele também não estava saudável. O ala-armador lidava com um trauma nas costas após uma queda dura na série anterior, contra o Houston Rockets. Kerr revelou que, a princípio, ele não se recuperou de forma plena.

Publicidade

“Jimmy esteve limitado a série inteira, pois a lesão contra Houston causou um impacto real. As pessoas não sabem, mas ele atuou com muita dor. E, depois que Stephen se lesionou, o nosso espaçamento diminuiu demais. Então, Jimmy teve que encarar um time longo e atlético como Minnesota tentando criar no um contra um. Não foi fácil”, explicou o ex-jogador do Chicago Bulls.

Muitas teorias vão aparecer agora sobre a campanha e o futuro do Warriors. Mas, na visão de Kerr, tudo se resumiu à disponibilidade de Curry mesmo. Não havia nada a fazer. “A lesão de Stephen mudou tudo em nossa equipe. Mas, em particular, Jimmy saiu bem prejudicado. Eles realmente conseguiram impedir que entrasse no garrafão como gostaríamos”, completou.

Publicidade

Janela aberta

A eliminação do Warriors vai ser custosa, em particular, para Draymond Green. Afinal, o astro chegou a cravar que a equipe seria campeã da NBA no calor dos primeiros jogos de Butler. Analistas mais “falastrões” vão cobrar, enquanto os torcedores rivais vão tirar sarro. O ala-pivô, no entanto, segue sem dúvidas de que a janela de título de Golden State segue aberta para 2026.

“Eu ainda tenho a confiança, de todo o meu coração, de que vamos ser campeões. Isso não mudou um pingo. Então, vamos nos reorganizar nas férias para voltar ainda mais fortes. Vamos fazer o que for preciso para alcançar o próximo estágio e nos dar uma melhor chance de vencer”, garantiu o especialista defensivo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA