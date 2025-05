Jimmy Butler reflete sobre pressão no Warriors: “Jogo do jeito certo”

Com a lesão de Stephen Curry, Jimmy Butler passou a ser o líder do jogo ofensivo do Golden State Warriors. Os números da equipe sem seu principal astro não tem sido bons e o jogo 2 da série contra o Minnesota Timberwolves refletiu isso em uma atuação pouco inspirada nesse sentido. Mas o ala não se vê pressionado com isso.

Após a partida da última quinta-feira (8), ele foi questionado na coletiva de imprensa sobre o fato de não ter tido um grande volume de arremessos, mesmo com Curry ausente.

“Na verdade não me vejo pressionado. Não tenho nenhum fardo ou expectativa sobre quantos pontos preciso fazer ou algo do tipo. Eu jogo basquete do jeito certo. Então, se chegar a hora em que as pessoas me peçam para ir lá, assumir e fazer 40 ou 43 pontos, eu irei para isso. Eu sou capaz e já mostrei em outros momentos. Se isso for necessário, eu com certeza tentarei. Mas também não preciso forçar as coisas”, afirmou o ala.

Publicidade

O camisa 10 lembrou que apesar de poder ser um pontuador forte, gosta de dar ritmo aos companheiros e coloca-los em boas posições para pontuar.

“No fim, eu não tenho só a responsabilidade de pontuar. Afinal, precisamos ter algum ritmo ofensivo também, não é uma coisa de um jogador só. Então, eu gosto de passar a bola, gosto de compartilhar e colocar meus colegas em boas situações. Essa, acima de tudo, sempre foi a minha mentalidade jogando”, explicou.

Publicidade

Leia mais!

De fato, seu volume ofensivo não esteve tão presente no jogo 2. Marcado por Jaden McDaniels, o astro teve apenas 13 arremessos, marcando 17 pontos. Apesar de muitos passes e ter sido o principal jogador com a bola nas mãos, só conseguiu quatro assistências, muito em conta da noite fria dos companheiros no perímetro. Aliás, ele foi um dos únicos a converter mais de uma bola de três por Golden State, ao lado de Buddy Hield.

Mas a cobrança já aconteceu, com alguns críticos dizendo que ele deveria ter arremessado mais vezes e sido mais agressivo rumo a cesta.

Após o jogo 2, Jimmy Butler também revelou que ainda está sendo limitado pelas dores após a lesão que chegou a o tirar de um jogo na série do Warriors contra o Houston Rockets. Ainda assim, ele não se ausentou mais, atuando em todos os últimos seis jogos da franquia na pós-temporada.

Publicidade

Por fim, ele também falou sobre seu ajuste com Jonathan Kuminga, que atuou no duelo e foi o cestinha do time, podendo voltar a ter um papel importante na rotação de Golden State. Muitos afirmaram que eles não poderiam jogar juntos, mas Butler tem outra opinião.

“Somos grandes jogadores de basquete. Eu posso atuar com qualquer um. Sei que Jonathan também pode. Então, se trata disso no fim. O importante é fazermos isso do jeito certo, sem forçar. Com certeza podemos prosperar juntos”, concluiu o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA