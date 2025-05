Após receber falta normal, Angel Reese xinga Caitlin Clark

Caitlin Clark e Angel Reese pratogonizaram uma disputa histórica pelo Novato do Ano na WNBA em 2024/25. No fim, a craque do Indiana Fever levou a melhor e garantiu o prêmio. Apesar da disputa intensa, a relação entre ambas parecia ser amistosa e de muito respeito. Porém, isso acabou já no primeio duelo da nova temporada.

Na rodada de abertura, entre Indiana Fever e Chicago Sky, Clark fez uma dura falta em Reese. O momento aconteceu no terceiro quarto do jogo de sábado (17). Após o lance, assim, a pivô do time de Illinois partiu para cima da armadora, tendo que ser contida por várias atletas.

“Você é doida para cara***. O que diabos tem de errado com você”, disparou Reese para Clark.

Publicidade

Apesar dos xingamentos, Caitlin Clark não revidou e sequer encerou Angel Reese. A craque do Fever, ainda assim, recebeu uma falta flagrante, enquanto a rival foi punida com uma falta técnica por conta da reação agressiva.

ANGEL REESE TO CAITLIN CLARK: “You crazy as f*ck” “What the f*ck is wrong with you?” pic.twitter.com/WQCfmjAiuT Publicidade — Hater Report (@HaterReport_) May 17, 2025



Clark, após o jogo, comentou sobre a falta em Reese. De acordo com a estrela de Indiana, não houve maldade no lance, embora a adversária tenha reagido de maneira agressiva. Além disso, contestou a decisão dos árbitros de aplicar uma flagrante.

Publicidade

Leia mais!

“Não vamos transformar isso em algo que não é”, disse Caitlin Clark. “Foi apenas uma boa jogada na bola. Desse modo, não sei o que o árbitro viu para agravar a falta, isso fica a critério deles. Foi uma falta tática para mandar elas para a linha de lance livre. Já assisti muito basquete na minha vida e foi exatamente isso. Então, eu não estava tentando fazer nada maldosa, não é quem sou”.

Apesar do lance polêmico com Reese, Clark iniciou a nova temporada da WNBA com tudo. A armadora, afinal, anotou mais um triplo-duplo na carreira, com 20 pontos, dez rebotes e dez assistências. Desse modo, foi a mais jovem a ter múltiplos jogos com 20 pontos ou mais e triplo-duplo, liderando uma vitória espetacular do Fever, por 93 a 58. A pivô do Sky, enquanto isso, teve 12 pontos e 17 rebotes, mas não conseguiu parar o ataque de Chicago.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA