Michael Malone: “Shai mostrou por que ele é o MVP”

Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma grande atuação pelo Oklahoma City Thunder. Na abertura das finais do Oeste, na noite de terça-feira (20), o astro brilhou com 31 pontos e nove assistências para líder a vitória sobre o Minnesota Timberwolves. O jogo de Shai rendeu, assim, elogios até de Michael Malone, ex-técnico do Denver Nuggets, que o cravou como MVP da NBA.

Malone foi analista no jogo pela ESPN e ficou impressionado com a atuação do craque. À beira da quadra, ele não escondeu a admiração pelo armador do Thunder.

“Shai Gilgeous-Alexander mostrou porque é o MVP. Ele dominou no segundo tempo. Fez isso de forma muito eficiente e colocou o time nas costas quando eles mais precisavam”, disse Malone.

Publicidade

A fala de Michael Malone chama a atenção por seu passado na NBA. Afinal, há menos de dois meses, ele era técnico do Nuggets e comandava o astro Nikola Jokic. O sérvio, aliás, é quem disputa o MVP de 2024/25 com o craque do Thunder. Desse modo, impressiona o fato do treinador apoiar o armador, em vez do seu antigo jogador.

Em março, inclusive, Michael Malone tinha uma opinião distinta na disputa entre Shai e Jokic pelo MVP. Na época, ainda treinador do Nuggets, ele defendeu que o sérvio deveria vencer o prêmio pela quarta vez na carreira. No entanto, o currículo de ambos pesava à favor do armador do Thunder.

Publicidade

Leia mais!

“Shai é um ótimo jogador e merece o MVP”, disse Malone. “Porém, eu tenho um ponto: se você não soubesse que Jokic ganhou três MVPs e eu colocasse Jogador A e B no papel… o cara está com média de triplo-duplo, entre os três melhores em cada estatística. Ele vence o MVP em dez a cada dez vezes. Se você não concorda, está de palhaçada”.

Poucas semanas após a declaração, no entanto, Michael Malone foi demitido do Nuggets. Desse modo, a saída de Denver pode ter pesado na mudança de opinião do técnico.

Ainda assim, a disputa entre Gilgeous-Alexander e Jokic pelo MVP de fato é histórica. O armador, amplo favorito nas cotações, teve uma temporada com médias de 2.7 por jogo. Além disso, conseguiu 6.4 assistências e cinco rebotes por partida. O canadense, ademais, se colocou como um dos melhores defensores do ano, com médias de 1.7 roubo e um toco.

Publicidade

Nikola Jokic, enquanto isso, teve para muitos a melhor temporada de sua carreira, com médias de 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências. Assim, foi apenas o terceiro na história a ter média de triplo-duplo na fase regular.

Com Shai e Jokic na disputa, portanto, o MVP da temporada 2024/25 será anunciado nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA