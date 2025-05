D’Angelo Russell atrai fila de fãs na China

D’Angelo Russell atraiu milhares de fãs durante uma turnê na China. O armador do Brooklyn Nets está no país para promover seu novo tênis, o DLo 1, da linha Way Of Wade da marca Li-Ning. Em Pequim, a segunda das cidades visitadas durante o percurso que vai durar sete dias, os torcedores da NBA pagaram US$ 320 para conhecer o veterano.

A turnê de Russell na China já passou por Kunming e Pequim. Na primeira cidade, ele participou de uma clínica de basquete e jogou com moradores. Já na capital chinesa, ele apresentou um podcast em um shopping, onde atraiu milhares de fãs e respondeu as perguntas deles pelo preço salgado. O jogador da NBA ainda passará por Changsa e Hong Kong.

These fans each paid $300 to line up and meet D’Angelo Russell in Beijing 😳🔥 Publicidade (🎥 @NetsDaily ) pic.twitter.com/mgyAxlaBC4 — NBACentral (@TheDunkCentral) May 20, 2025



Russell tem uma relação de longa data com os fãs chineses. Isso porque, ele tem contrato com a marca Li-Ning há seis anos. Dois anos atrás assim, ele esteve com Dwyane Wade no país para apresentar um tênis e retornou, dessa vez, sozinho.

Além da parceria com a marca da China, Russell também é um rostos da NBA favoritos no país. Afinal, ele jogou por três franquias que estão entre as mais populares entre os fãs chineses: Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Assim, é comum que a própria liga dos EUA aposte no armador durante as promoções feitas na Ásia.

Enquanto atrai milhares de fãs na China, D’Angelo Russell tem seu futuro indefinido na NBA. Isso porque, após os últimos meses no Nets, o contrato do jogador terminou. O time de New York, porém, ainda não indicou se pretende estender o acordo com o armador, que deve ser agente livre na próxima offseason.

Na China, Russell sinalizou que deseja seguir no Nets. Em 2024/25, ele teve médias de 12.9 pontos, 5.6 assistências e 2.8 rebotes. Embora os números sejam mais modestos do que em sua primeira passagem pela franquia, ele afirmou que se sente em casa no Brooklyn e pretende renovar, se esse for o desejo da franquia.

Portanto, se Russell seguir no Nets, é provável que ele retorno a China em breve. Afinal, o time abrirá a pré-temporada 2025 da NBA no país. O jogo acontece no início de outubro, na cidade de Macau, um dos principais pontos turísticos da Ásia.

