Cooper Flagg e mais: datas, horários Draft 2025 da NBA

Cooper Flagg é a grande atração do Draft 2025 da NBA. No entanto, mais do que o fenômeno da Universidade de Duke, a classe promete ser uma das melhores dos últimos anos, com nomes como Dylan Harper, Ace Bailey e VJ Edgecombe projetados para o top-5. A seleção, inclusive, acontece nos dias 25 e 26 de junho, no Barclays Center, New York, às 21h (horário de Brasília).

O Draft da NBA abre com a primeira escolha do Dallas Mavericks. Após trocar Luka Doncic, o time do Texas foi premiado na loteria, mesmo com apenas 1.8% de chance de terminar com a pick 1. O top-3, por fim, tem San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers.

Não há dúvidas de quem o Mavericks deve selecionar na primeira escolha: o ala Cooper Flagg. Desde o ensino médio, afinal, o jovem já era cotado para o topo do Draft da NBA, graças ao talento como defensor e o QI acima da média. Algo que ele mostrou pela Universidade de Duke. Na NCAA, ele teve médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três.

Mais um grande nome do Draft da NBA é Dylan Harper. Nas cotações, o armador da Universidade Rutgers é o favorito à segunda escolha. Pela faculdade, aliás, ele teve médias de 19.4 pontos, 4.6 rebotes e quatro assistências no ano passado, sendo capaz de pontuar nos três níveis, habilidade com a bola nas mãos e facilidade de criar no pick-and-roll.

Além de Cooper Flagg e Harper, a classe do Draft da NBA traz outros grandes nomes. Ainda de Rutgers, por exemplo, o ala Ace Bailey é cotado para a terceira posição. Na liga universitária, ele teve médias de 17.6 pontos e 7.2 rebotes. O concorrente dele na pick 3 é VJ Edjecombe. Pela Universidade de Baylor, o ala-armador teve 15 pontos, 5.6 rebotes e 3.2 assistências.

Loteria do Draft

As 14 primeiras escolhas do Draft foram definidas durante a loteria este mês. O Mavericks foi premiado com a seleção inicial, enquanto Spurs e 76ers fecham o top-3. Assim, confira as picks já definidas para 25 de junho.

1- Dallas Mavericks

2- San Antonio Spurs

3- Philadelphia 76ers

4- Charlotte Hornets

5- Utah Jazz

6- Washington Wizards

7- New Orleans Pelicans

8- Brooklyn Nets

9- Toronto Raptors

10- Houston Rockets (via Phoenix Suns)

11- Portland Trail Blazers

12- Chicago Bulls

13- Atlanta Hawks

14- San Antonio Spurs

As demais seleções, aliás, serão definidas conforme as posições nos playoffs. Por fim, a edição do Draft deste ano na NBA contará apenas com 59 escolhas. Isso porque, o New York Knicks perdeu a pick de 2ª rodada por punição da liga.

Draft 2025 da NBA – Data, horário e onde assistir

Onde assistir: ESPN e Disney +

Data: 25 de junho (1ª rodada); 26 de junho (2ª rodada)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Escolhas: 59 escolhas, uma vez que o New York Knicks perdeu a seleção de segunda rodada

