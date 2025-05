NBA: Com recordes, Pacers tenta fazer história nos playoffs

O Indiana Pacers vem brilhando com alguns recordes históricos nos playoffs da NBA 2024/25. O time, que terminou em quarto no Leste, bateu Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e lidera a série final do Leste contra o New York Knicks por 1 a 0. No entanto, a equipe busca ir além e brigar pelo título da liga.

Apenas para ter uma ideia dos recordes do Pacers, desde 1996/97, nos últimos 50 segundos em fase de mata-matas, aconteceram apenas quatro vitórias em 1706 jogos. Três delas foram do time de Indiana em 2024/25. Fez isso na partida que eliminou o Bucks na primeira rodada, no segundo embate da série contra o Cavs e, então, repetiu a dose contra o Knicks. Detalhe: todas as três foram fora de casa.

Na última quarta-feira, o Pacers perdia por 14 quando restavam pouco mais de dois minutos para acabar, mas virou pela terceira vez nos playoffs. Nenhum time na história da liga conseguiu tal feito. Até então, nos playoffs, eram 994 vitórias e nenhuma derrota da equipe que vencia. Mas Indiana conseguiu em grande estilo, levando o jogo para a prorrogação. Por fim, nos cinco minutos extras, confirmou o resultado.

Aaron Nesmith, autor de 30 pontos, fez 20 apenas no último quarto de jogo. Ele acertou oito das nove tentativas de três para dar ao Pacers não só a vantagem na série de playoffs contra o Knicks, mas o roubo do mando de quadra.

“Eu vi que eles (jogadores do Knicks) me deixaram livre nos dois primeiros que tentei. Então, fiquei surpreso e continuei arremessando”, disse Nesmith, que até então tinha apenas um jogo de 20 pontos ou mais em playoffs da NBA.

Os recordes do Pacers nos playoffs da NBA não param por aí. Até o momento, o time possui a melhor campanha nos mata-matas. Enquanto o Oklahoma City Thunder venceu dez de seus 12 primeiros jogos (76.9%), Indiana possui nove vitórias em 11 jogos (81.8%). Afinal, superou Bucks e Cavs pelo mesmo placar nas séries: 4 a 1.

Pacers tinha problemas nos minutos finais

Mas tudo isso ainda mostra uma grande virada para o Pacers nos playoffs. Vale lembrar que na temporada passada, o time teve grandes dificuldades em fechar seus jogos. Contra o Boston Celtics, no mesmo estágio onde está hoje, não conseguiu vencer.

Nos jogos 1 e 3 das finais do Leste da NBA, o Pacers entrou no último minuto vencendo o Celtics. No primeiro, perdeu após prorrogação por 133 a 128. Então, no terceiro, Boston venceu por 114 a 111. Isso, sem contar que Indiana liderava por 111 a 106 com cerca de um minuto e meio para o fim. Já no quarto embate, sem Tyrese Haliburton, estava na frente por 102 a 98 quando faltavam quase quatro minutos para acabar. O time não pontuou mais: 105 a 102 e eliminação.

Mas nos playoffs de 2025, o Pacers vem fazendo a diferença justamente quando falhava no último ano. Agora, o técnico Rick Carlisle quer voltar às finais da NBA (foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011). Ele garante que aprendeu com os erros e o time sabe tirar vantagem disso quando precisa.

“Eles sabem o plano de jogo, então não tem muito segredo. Temos um time resiliente e que consegue trabalhar cada posse, sem desespero. Vamos tentar vencer, pois temos outro jogo amanhã (hoje)”, disse.

Pacers e Knicks jogam nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília) pela segunda partida da série final do Leste na NBA.

