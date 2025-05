Pacers revela chave para vencer Knicks nos playoffs da NBA

O confronto entre Indiana Pacers e New York Knicks não era esperado nos playoffs da NBA. No entanto, as duas equipes surpreenderam ao bater Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Agora, vão disputar as finais da Conferência Leste. E, de acordo com Rick Carlisle, técnico do Pacers, a chave para a série será o garrafão.

“Eles têm bons reboteiros”, disse. “Há muita garra na forma como eles disputam os rebotes, e, você sabe, eles têm um sistema para atrapalhar os rebotes adversários. Os níveis de eficiência deles são muito altos, e acho que uma das chaves da série será pegar os rebotes”.

Nos playoffs, o Knicks está entre os times que mais pegou rebotes por jogo até agora. Então, a ideia do treinador leva em conta que Indiana não é tão forte no quesito.

Na série contra o Celtics, porém, o time de Nova York teve vida mais fácil no garrafão. Isso porque Kristaps Porzingis, o principal pivô de Boston não teve muito tempo de quadra por questões de saúde. Assim, Mitchel Robinson, Karl-Anthony Towns e Josh Hart foram dominantes nos rebotes dentro do garrafão.

Pelo lado do Knicks, será a primeira vez que a equipe chega às finais de conferência dos playoffs da NBA desde 2000, quando perdeu justamente para o Pacers. Para Indiana, porém, chegar longe não é novidade. A franquia esteve nessa mesma fase no ano passado, além de 2013 e 2014.

Entretanto, a equipe não tem títulos. Enquanto isso, o Knicks já foi campeão em 1970 e 1973. Com uma seca de conquistas tão grande para as duas cidades, será a chance de alguém disputar as finais e trazer o tão sonhado anel de campeão.

Para isso acontecer, porém, as duas equipes terão que batalhar duro. Tom Thibodeau, técnico do Knicks, também falou sobre os pontos fortes do adversário.

“É um time excelente. Bom nos dois lados da quadra. Muito rápido na transição e isso é a chave para nós. Precisamos defender bem a transição. Quando você vê os armadores deles, com Tyrese (Haliburton), (Andrew) Nembhard e (TJ) McConnell… Todos são muito rápidos. Então você precisa estar atento e disciplinado. E eles também espaçam bem a quadra, com (Pascal) Siakam e (Myles) Turner. Nós sabemos do desafio”.

O jogo 1 da série será nesta quarta-feira (21). Segundo as casas de aposta, o Knicks é favorito para o confronto.

