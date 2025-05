“Tyrese Haliburton pode fazer o que quiser”, aprova técnico do Pacers

O Indiana Pacers abriu as finais do Leste com uma vitória, para resumir, heroica. O time foi até o Madison Square Garden e venceu o New York Knicks na prorrogação, diante de uma torcida hostil. Tudo foi ainda mais dramático porque a equipe forçou o tempo extra com uma cesta milagrosa no estouro do cronômetro. O técnico do Pacers, Rick Carlisle, admitiu que a bola de Tyrese Haliburton vai ficar em sua memória por muito tempo.

O que mais chamou a atenção da torcida nova-iorquina, no entanto, foi a comemoração do jovem astro. Ele simulou um estrangulamento, repetindo o gesto da lenda Reggie Miller em um jogo de playoffs contra o Knicks no mesmo ginásio. Carlisle sabe que o ato foi uma clara provocação, mas não viu nada de errado nisso.

“Os jogadores, a princípio, podem fazer o que quiserem. É um momento emocionante e, por isso, não encaro como algo sério. Como competidor, você sempre deseja visitar os ambientes mais hostis e testar a sua força. Vencemos um jogo de finais em uma arena onde somos odiados, contra um ambiente incrível e uma grande equipe. Tyrese, no fim das contas, pode fazer o que quiser”, cravou o veterano treinador.

O timing pareceu perfeito, mas Haliburton conta que não fez o estrangulamento de caso pensado. “A comemoração não foi nada planejado ou coisa do tipo. Todos queriam que já tivesse feito no passado, mas não senti que houve o momento certo. Hoje, eu senti que a hora chegou. Não teria feito, no entanto, se soubesse que a cesta havia sido de dois pontos, não três. Acho que pode ter sido um desperdício, pois não devo usar esse gesto outra vez”, contou o armador.

Virada histórica

A vitória do Pacers ficou marcada por uma virada histórica na NBA. Afinal, desde 1998, um time chegou ao minuto final de um jogo de playoffs derrotando o rival por nove ou mais pontos em 1414 oportunidades. Foi a primeira vez que vimos uma virada. E essa foi a quarta vez nesses playoffs, além disso, que Indiana venceu uma partida em que chegou a estar perdendo por 15 pontos.

“Eu não gostaria de seguir enfrentando situações assim, mas temos um grupo bastante resiliente. Nós passamos muito tempo uns com os outros e, por isso, todos confiam em todos. Já vi pessoas fazendo piada que mais parecemos um time universitário. Mas nós somos bem jovens e próximos mesmo. Esse é um momento especial, pois adoro jogar com esses caras”, garantiu Haliburton.

O líder da equipe, no entanto, não quer que um fato se perca em meio à polêmica da comemoração. Foi uma provocação, mas, acima de tudo, uma homenagem a um ídolo histórico do time que defende. “Acho que é bem legal continuarmos a escrever a nossa história enquanto mostramos o respeito e admiração devido àqueles que vieram antes”, concluiu.

Vai longe

O técnico do Pacers sabe que a comemoração de Tyrese Haliburton vai ser assunto ao longo da série inteira. O time foi até Nova Iorque, venceu o Knicks e, como resultado, tomou a vantagem de mando de quadra na final do Leste. Mas, ao mesmo tempo, é só um primeiro passo. Quatro vitórias fecham uma série de playoffs, enquanto os elogios duram até a primeira atuação ruim.

“Tyrese nos deu mais cinco minutos de vida e conseguimos a vitória. Mas não podemos nos empolgar muito. Temos muita coisa em que podemos melhorar, assim como eles. Há um novo jogo que começa do zero em dois dias e, certamente, será outra guerra. Ninguém se ilude aqui porque todos sabem que essa série vai ser longa”, concluiu o técnico campeão da NBA em 2011.

