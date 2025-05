NBA minimiza punição a Tyrese Haliburton nos playoffs

A NBA decidiu não multar Tyrese Haliburton nos playoffs da NBA. O astro do Indiana Pacers entrou no radar da liga ao comemorar o game-winner diante do Cleveland Cavaliers com uma dancinha. No entanto, após os rumores de que seria multado, ele recebeu apenas uma advertência.

A informação foi revelada por Shams Charania, da ESPN. Até o momento, a NBA não confirmou a advertência a Haliburton.

Haliburton recebeu a advertência por conta da celebração na vitória do Pacers nos playoffs. Após pegar o rebote ofensivo e marcar a cesta de três que deu a vitória na terça-feira (6), o armador de Indiana provocou com uma dança. Acontece que o histórico da NBA é de multas às comemorações do tipo.

Publicidade

O primeiro a receber uma multa por celebrar com uma dança foi Sam Cassell. LeBron James, Eddie House, Julius Randle e Fred VanVleet são outros que tiveram que arcar por celebrar com “gesto obsceno”, conforme justificou a liga. Assim, Haliburton acreditou que levaria uma punição similar da NBA.

“Eu estava esperando por isso. Eu estava esperando por isso, cara”, disse Tyrese Haliburton. “Foi no calor do momento, mas foi o momento certo. Então, sim, eu estou esperando pela multa e vou aceitá-la, de boa”.

Leia mais!

NBA admite erro em lance de Tyrese Haliburton nos playoffs

Tyrese Haliburton não foi punido pela NBA nos playoffs. No entanto, a NBA admitiu que o lance que garantiu a celebração do armador não deveria ter acontecido. Segundo Brett Siegel, do ClutchPoints, a liga concluiu que houve erro dos árbitros na jogada do armador. Isso porque deveria ter sido marcada uma violação.

Publicidade

“Vários jogadores entraram no garrafão e cruzaram a linha de três pontos antes da bola ir para jogo no lance livre. Além disso, o arremessador ultrapassou a linha do lance livre antes que a bola tocasse o aro”, disse o relatório da NBA nos playoffs. “Então, os árbitros deveriam ter parado o lance e realizado uma bola ao alto no centro da quadra”.

Como os árbitros não marcaram, Tyrese Haliburton recuperou o rebote do próprio lance livre. Depois, voltou ao perímetro com o Pacers atrás por 119 a 117 e acertou uma cesta de três. Assim, Indiana vencer por 120 a 119 e abriu 2 a 0 na série diante do Cavaliers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA