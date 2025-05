Reta final da NBA: saiba quando serão as finais de 2024/25

As finais da NBA de 2024/25 estão perto de acontecer. Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers e New York Knicks duelam para ver quem irá à decisão. O último título entre esses quatro time é do Thunder, em 1979, quando ainda era chamado de Seattle SuperSonics. A definição das duas equipes que disputarão o troféu Larry O’Brien será no dia 6 de junho.

Todos os jogos serão transmitidos, no Brasil, pela ESPN. O jogo 1 será no dia 6, às 22h30. Depois disso, o jogo 2 será já no dia 9, às 22h. Jogos 3 e 4 serão nos dias 12 e 14, ambos às 22:30. Se for necessário, os jogos 5, 6 e 7 serão no dia 17, 20 e 23, às 22h30.

A expectativa é de que o Thunder chegue até as finais. Isso porque a equipe já abriu uma vantagem de dois jogos sob o Timberwolves nas finais de conferência. Embora Minnesota tenha tentado batalhar, não foi o suficiente jogando fora de casa. Uma ida para a decisão seria uma boa recompensa para Oklahoma, após uma grande temporada, com uma das melhores defesas da história da liga e ainda tendo o MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

O Timberwolves ainda batalha para voltar, contudo. Vale lembrar que, no ano passado, a equipe saiu perdendo por 2 a 0 para o Denver Nuggets nas semifinais de conferência, mas conseguiu virar a série.

Já no Leste, as coisas estão mais abertas. Embora o Pacers tenha vencido o Jogo 1 com uma virada histórica, o Knicks ainda tem mais um mando de quadra antes das partidas irem para Indiana. Além disso, a equipe de Nova York fez ótimo primeiro tempo. Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns tiveram grandes atuações.

Há, contudo, uma preocupação da NBA para essas finais da temporada 2024/25. Isso porque, dentre os quatro times que faltam, só um deles é considerado pela liga como um time de mercado grande: o Knicks. Depois, então, o Timberwolves é um time de mercado médio. Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder são mercados pequenos, com o Thunder sendo o terceiro menor da liga.

Isso poderia, então, prejudicar os índices de audiência. Ainda assim, os playoffs dessa temporada estão com audiência melhor do que nos últimos anos, mesmo com a eliminação de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

