Rick Carlisle rejeita favoritismo do Pacers nos playoffs

O Indiana Pacers está perto das finais da NBA. Na noite dessa sexta-feira (23), a equipe abriu 2 a 0 na decisão do Leste contra o New York Knicks e pode definir o duelo já em casa. O técnico Rick Carlisle, no entanto, evita otimismo para o Pacers na reta final de playoffs.

Para o experiente técnico, o Pacers ainda precisa se manter focado nos playoffs. Embora o time tenha alcançado duas vitórias surpreendentes, Carlisle acredita que o excesso de confiança pode pesar contra Indiana e permitir uma virada do Knicks. Desse modo, ele prega calma a todo o elenco.

“Há muitos armadilhas aqui nesta situação”, disse Rick Carlisle, após a vitória no Jogo 2. “Você não pode presumir que jogar em casa será mais fácil. Nunca é. Cada partida, conforme você avança em uma série de playoffs, fica mais difícil. E New York tem um espírito de luta incrível. Então, vamos precisar manter o foco no nosso processo: dificultar o jogo para eles, manter o ritmo da partida e dominar os rebotes”.

A vantagem construída pelo Pacers nas finais do Leste nos playoffs encaminha a classificação para a decisão da NBA. No entanto, como disse Carlisle, não é uma garantia. Isso porque, na história da liga, 34 times conseguiram virar uma série onde perdiam por 2 a 0. Assim, uma taxa de 7,3%.

A virada do tipo mais recente nos playoffs envolveu justamente Pacers e Knicks. No ano passado, durante as semifinais do Leste, o time de New York abriu 2 a 0 na série e estava perto da decisão de conferência. No entanto, a equipe de Indiana conseguiu reverter a situação e se classificou após sete jogos.

Rick Carlisle, portanto, tem experiência par alertar o Pacers do risco de excesso de confiança nos playoffs da NBA.

O astro Pascal Siakam também concordou com Carlisle. Após marcar 39 pontos e ser o melhor jogador na segunda vitória sobre o Knicks, ele minimizou a vantagem na série. Para o camaronês, nada está definido.

“Não fizemos nada ainda. Ainda temos muito trabalho a fazer e nem jogamos o nosso melhor”, disse Siakam, após mais uma vitória do Pacers nos playoffs.

Do outro lado, o Knicks tenta corrigir os erros que cometeu nos dois jogos para o Pacers de Carlisle. O técnico Tom Thibodeau foi simples ao resumir o que vem acontecendo em New York.

“Simplesmente não encontramos um jeito de vencer”, disse Thibodeau. “Precisamos fazer jogadas melhores, mais jogadas vencedoras”.

