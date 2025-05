NBA: Pacers atualiza informação sobre Aaron Nesmith

O Indiana Pacers tem uma dúvida importante para o jogo das finais do Leste da NBA sobre o ala Aaron Nesmith. O ala, que teve papel central na histórica virada do jogo 1 e tem sido um dos jogadores mais eficientes dos playoffs nos dois lados da quadra, ainda não tem certeza se vai atuar. Liderando a série contra o New York Knicks, a franquia pode ter um problema em um duelo crucial em sua casa.

O ala teve uma torção no tornozelo direito durante o jogo 3 do último domingo (25). Ele chegou a ficar fora por um longo período, retornando aos vestiário. Por fim, voltou à partida no último quarto, mas não impediu a grande virada do time de Nova York. Afinal, após ficar 20 pontos atrás, conseguiu vencer e sobreviver na série. Sua ausência por minutos prolongados, foi considerada vital para a derrota.

O próprio técnico Rick Carlisle, em coletiva de imprensa na segunda-feira (24), confirmou o problema. O treinador do Pacers afirmou que a informação se o camisa 23 jogaria ou não, seria divulgada minutos antes do jogo 4 desta terça-feira (27). Mais tarde, a franquia o colocou como questionável para o confronto.

Nesmith tem sido uma peça muito importante para Indiana em sua corrida até mais uma final de conferência. Isso se fez ainda mais presente no jogo 1 desta série contra o Knicks.

Com o jogo praticamente perdido, Aaron Nesmith começou a converter bolas de três. Foram seis só no último período. Assim, em um período de cinco minutos, o jogador anotou 20 pontos. Isso jamais aconteceu na história do playoffs em um período tão curto. Assim, o jogo ficou em apenas dois pontos de vantagem, teve a cesta de Tyrese Haliburton forçando a prorrogação, e por fim, a vitória do Pacers.

Aliás, suas seis bolas triplas foram a maior marca de um jogador em um último quarto de jogo de pós-temporada. Para ter uma ideia, só seis jogadores conseguiram converter seis cestas de três em qualquer outro período: Stephen Curry, Damian Lillard, Devin Booker, Antoine Walker, Michael Porter Jr e Bojan Bogdanovic. Nenhum deles o fez nos últimos 12 minutos, como Aaron Nesmith.

Ele também tem sido um jogadores mais eficientes dos playoffs de 2024/25 em um aspecto geral. Afinal, converteu 53.5% dos arremessos de três que tentou até aqui desde o duelo com o Milwaukee Bucks. É a maior marca, com larga vantagem da NBA na atual edição. Além disso, ele também é um dos principais defensores do time, como o defensor primário de Jalen Brunson contra o Knicks.

Mas as dúvidas sobre seu status serão mantidas até momentos antes do jogo. Há uma dúvida, ainda, sobre quem começaria o confronto como titular. Em geral, Bennedict Mathurin foi essa peça, mas ele não vem fazendo uma grande série até aqui.

Então, são problemas que Rick Carlisle e o Pacers terão que resolver, caso Aaron Nesmith perca o jogo da final do Leste nos playoffs da NBA.

Aliás, a partida acontece às 21h desta terça-feira. Indiana busca abrir 3 a 1 e ficar a uma vitória em três jogos da final do Leste, enquanto o Knicks luta para não só empatar o confronto, mas também recuperar a vantagem do mando de quadra.

