Jalen Brunson, sobre Knicks e Pacers: “Nenhuma liderança basta”

Jalen Brunson não obteve o mesmo destaque no terceiro jogo da série entre New York Knicks e Indiana Pacers na noite de domingo (25). Após ser o principal cestinha nas partidas anteriores, o armador teve problemas com faltas e somou 23 pontos em 30 minutos. Mas Brunson foi sincero sobre o que aconteceu no grande triunfo de seu time.

De acordo com Brunson, nenhuma liderança está segura o bastante na série contra o Pacers. No terceiro embate, por exemplo, o Knicks chegou a estar atrás por 20 no placar durante o primeiro tempo. Então, após reação na segunda etapa, o time de Nova York obteve a primeira vitória na decisão do Leste.

“O que posso dizer que é uma série imprevisível. Nenhuma liderança está segura, então os dois times vão seguir lutando até o fim. Tenho muito respeito por eles (Pacers), mas vamos continuar jogando basquete”, disse Brunson.

O Knicks sofreu muito para obter a vitória sobre o Pacers. Enquanto o time de Indiana vencia por 20 pontos, Karl-Anthony Towns e Brunson tinham sérios problemas com faltas. Então, com o armador no banco, a equipe de Nova York reagiu e a diferença caiu para 13 antes do intervalo. Apesar de todos os esforços, ainda faltava todo o segundo tempo.

Mas vencer fora de casa era ainda mais difícil com seus dois principais cestinhas jogando mal e o Knicks sem poder sair do encontro com o Pacers sem a vitória. Caso contrário, a série estaria quase definida.

O Pacers voltou para o segundo tempo atacando o Knicks, especialmente em cima de Jalen Brunson. Preocupado em não fazer a quinta falta, o armador era “alvo” dos donos da casa. Mas, mesmo com o astro em quadra, a diferença não estava caindo o bastante para o time de Nova York vencer.

Então, quando Brunson foi para o banco, o armador Miles McBride, seu substituto, fez sete pontos consecutivos para o Knicks e a diferença caiu para oito. Os donos da casa ainda lideravam, mas a margem caiu de vez quando Towns passou a pontuar com frequência.

O pivô virou em 87 a 85 após fazer 15 dos 17 pontos do time até então. Jalen Brunson voltou, mas ficou em quadra por pouco mais de um minuto antes de fazer a quinta falta. Como resultado, o técnico Tom Thibodeau o sacou. Brunson só retornou quando restavam cerca de dois minutos para o fim. O jogo estava em 98 a 98, mas ele fez a cesta que deixou a equipe de Nova York na frente por dois.

A partir daí, o Pacers só pontuou em lances livres de Tyrese Haliburton, enquanto Josh Hart e Brunson recebiam faltas para o relógio parar. Os dois acertaram suas tentativas da linha, garantindo o triunfo.

“O jogo não estava bom para mim. Mas por todos nós, eu queria fazer o que fosse preciso para sair dali com uma vitória”, disse Towns, cestinha da partida com 24 pontos, sendo 20 deles no último quarto.

A quarta partida da série acontece nesta terça-feira (27), mais uma vez em Indiana, às 21h (horário de Brasília).

