NBA: Knicks tenta manter escrita contra Pacers nos playoffs

Neste domingo (25), New York Knicks e Indiana Pacers fazem o terceiro jogo da série final dos playoffs no Leste da NBA. Após perder os dois primeiros em casa, o time de Nova York quer manter uma escrita nos mata-matas de 2024/25. Apesar de ter feito boa campanha em casa na fase regular, o Knicks não tem bom retrospecto em seus domínios.

Isso porque são oito jogos e apenas três vitórias do Knicks jogando em casa nos playoffs de 2025. Mas isso é exatamente o contrário que acontece quando joga fora. São cinco triunfos em seis partidas. A equipe venceu os três que fez contra o Detroit Pistons na primeira rodada e dois dos três embates diante do Boston Celtics na semifinal do Leste.

Hoje, o jogo é na casa do Pacers, o que pode ser um bom sinal para o Knicks. Por outro lado, o time de Indiana venceu quatro dos cinco em seus domínios até aqui. E o fato de ganhar as duas primeira em Nova York deixa a equipe em grande vantagem pelo resto da série. Ou seja, se o rival quiser ir às finais da NBA, é quase uma obrigação vencer neste domingo.

Afinal, na história dos playoffs da NBA, nenhum time conseguiu virar um placar em uma série após estar perdendo por 3 a 0. Apenas quatro equipes forçaram um sétimo jogo, mas não passou. Então, não existe outra opção para Nova York.

Mas tem um outro dado que pode preocupar o Knicks diante do Pacers nos playoffs da NBA. Quando um time abre 2 a 0, vence as séries em mais de 92% das vezes.

O técnico Rick Carlisle, do Pacers, sabe que nos playoffs nem sempre o favorito vence. Então, ele afirmou após a vitória em Nova York que a série está longe de ser decidida.

“Claro que existem muitas armadilhas em uma situação como essa”, disse Rick Carlisle. “Você não pode achar que jogar em casa será mais fácil. Mas nunca é. Cada jogo, assim que você avança em uma série de playoffs, fica mais difícil. E o Knicks tem um espírito de luta incrível. Então, nós vamos ter de manter o foco no nosso processo: dificultar o jogo para eles, manter o ritmo da partida e dominar os rebotes”.

Nos dois primeiros jogos, o Pacers teve três jogadores com 30 pontos ou mais. Tyrese Haliburton e Aaron Nesmith no primeiro, enquanto Pascal Siakam o fez no segundo. Por outro lado, Jalen Brunson vem sendo o principal nome do Knicks no ataque. Após fazer 35 no embate inicial, Karl-Anthony Towns foi muito mal no outro, especialmente na defesa.

Além disso, os erros de ataque do Knicks preocupam o treinador Tom Thibodeau nos playoffs. De acordo com o técnico, o time tem de cuidar melhor da bola.

Knicks e Pacers se enfrentam neste domingo, a partir de 21h (horário de Brasília).

