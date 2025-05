NBA: Veja os jogadores que podem mudar de time na offseason

1/20 A offseason da NBA promete muitas mudanças de jogadores para os times. Como o caso de Kristaps Porzingis, que vai entrar no último ano de contrato com o Boston Celtics e pode deixar a equipe em troca. Clique nas setas para ver mais. Foto: Reprodução / Instagram

2/20 RUI HACHIMURA: O ala do Los Angeles Lakers pode ser envolvido em troca por por um pivô. De acordo com rumores, a equipe de Los Angeles vai fazer de tudo para adquirir um bom jogador de garrafão. Foto: Reprodução / Instagram

3/20 CHRIS PAUL: Após o fim de seu contrato com o San Antonio Spurs, especula-se que o veterano armador deve ir para um time com mais chances de jogar os playoffs. O fato de ainda não ter jogado ao lado do amigo LeBron James pode fazer com que Paul seja reforço do Los Angeles Lakers. Afinal, Dwyane Wade e Carmelo Anthony já estiveram ao lado do camisa 23. Foto: Reprodução / X

4/20 MYLES TURNER: Como sempre, o pivô é alvo dos rumores. No entanto, a situação mudou. Isso porque Turner é agente livre e pode, de fato, reforçar uma nova equipe. Mas vale lembrar que o Pacers está bem nos playoffs, a um passo das finais da NBA. Então, para ele assinar um contrato e ficar por lá até o fim da carreira, pouco custa. E, claro, vai seguir nos boatos. Foto: Reprodução / Instagram

5/20 CJ MCCOLLUM: O cestinha, de 33 anos, vai entrar no último ano de contrato com o New Orleans Pelicans, no valor de US$30.6 milhões. Como o Pelicans possui a sétima posição no Draft, é possível que o time escolha um ala-armador. Especula-se que esteja entre Tre Johnson e Kon Knueppel. Então, McCollum poderia sair em troca para dar espaço aos mais jovens. Foto: Reprodução / Instagram

6/20 JARRETT ALLEN: O pivô do Cleveland Cavaliers é segurança no garrafão. No entanto, o Cavs jogou melhor quando Evan Mobley atuou na posição. Então, a diretoria pondera sobre a chance de buscar uma negociação envolvendo o atleta. Com US$20 milhões a receber em 2025/26, a troca se torna mais viável. Foto: Reprodução / Instagram

7/20 GIANNIS ANTETOKOUNMPO: Bem, parece que é a hora. O astro grego estaria pronto para deixar o Milwaukee Bucs em troca. Após muitos anos, Antetokounmpo finalmente estaria aberto a uma negociação. Duas vezes MVP e campeão da NBA, ele é alvo de vários times no mercado. Foto: Reprodução / X

8/20 JAKOB POELTL: Não que seja um nome certo para trocas, mas o pivô austríaco é alvo de várias equipes. Poeltl é uma ótima opção para times com chances de playoffs. Foto: Reprodução / Instagram

9/20 JOHN COLLINS: Após jogar as últimas duas temporadas no Utah Jazz, Collins conseguiu aproveitar 2024/25 para mostrar mais serviço. Ala-pivô e pivô, ele tem uma opção no contrato de US$26.5 milhões. Foto: Reprodução / Instagram

10/20 BOBBY PORTIS: O ala-pivô foi suspenso ao longo da temporada por doping. Perdeu 25 jogos, enquanto o Milwaukee Bucks fez uma temporada muito abaixo do esperado. Quando voltou às quadras, ganhou espaço novamente e chegou a ser titular no jogo da eliminação do Bucks nos playoffs. Com opção de US$13.4 milhões, ele pode deixar Milwaukee em busca de um contrato bem mais lucrativo. Foto: Reprodução / Instagram

11/20 TIM HARDAWAY JR: O ala-armador será agente livre no Detroit Pistons. Aos 33 anos, Hardaway acertou 36.8% de três pontos e recebeu US$16.2 milhões em 2024/25. Foto: Reprodução / X

12/20 ZION WILLIAMSON: Na teoria, o New Orleans Pelicans vai manter o ala-pivô. Na prática, ele voltou a ter problemas físicos e fez apenas 30 jogos. Ele possui contrato até 2028 e vai receber US$39.4 milhões na próxima campanha. Foto: Reprodução / X

13/20 BRUCE BROWN: Ala e ala-armador, Brown é um defensor excepcional. Ele esteve em diversos rumores de troca no Toronto Raptors, mas foi para o New Orleans Pelicans, que não ia a lugar algum. Agora, é agente livre e deve reforçar times candidatos aos playoffs. Foto: Reprodução / X

14/20 JRUE HOLIDAY: O armador, duas vezes campeão da NBA, poderia deixar o Boston Celtics em troca na offseason. Não que seja algo certo, mas o time de Boston pode partir para algumas negociações. Holiday ainda é um dos melhores defensores da NBA, mas perto de completar 35 anos e com mais três temporadas sob contrato, pode não ter o mesmo ritmo de antes. Foto: Reprodução / Instagram

15/20 CLINT CAPELA: Após o fim do contrato com o Atlanta Hawks, o pivô tornou-se agente livre. Capela pode ser alvo de muitos times, mas sua volta ao Hawks parece quase impossível. Afinal, Onyeka Okongwu ganhou a titularidade e tornou-se a referência do time no setor. Foto: Reprodução / X

16/20 RUSSELL WESTBROOK: O armador, aos 36 anos, está próximo de encerrar a carreira. No entanto, deve ter mais dois anos na NBA. Agora, a questão é onde vai jogar. Westbrook até foi bem no Denver Nuggets e tem opção para 2025/26, mas não teve boas performances nos playoffs. Foto: Reprodução / X

17/20 BROOK LOPEZ: Mais um jogador do Milwaukee Bucks. Mas aos 37 anos, Lopez é agente livre e já é alvo do Los Angeles Lakers para uma segunda passagem. Ao menos, é o que os rumores contam. Foto: Reprodução / Instagram

18/20 D'ANGELO RUSSELL: O armador esteve no Brooklyn Nets após troca do Los Angeles Lakers. Russell está com 29 anos e será agente livre na offseason. Foto: Reprodução / Instagram

19/20 KEVIN DURANT: O astro do Phoenix Suns pode deixar o time em troca. De acordo com rumores, ele poderia voltar ao Golden State Warriors. Não será fácil a negociação, entretanto. Isso porque ele vai receber US$54.7 milhões em seu último ano de contrato. Aos 36 anos, Durant fez 26.6 pontos em 2024/25. Foto: Reprodução / Instagram