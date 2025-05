NBA: Pacers libera pai de Tyrese Haliburton em jogos

Caminhando para uma ida às finais da NBA, o Indiana Pacers liberou o pai de Tyrese Haliburton para voltar a ir aos jogos do filho. A informação é de Shams Charania, da ESPN. John Haliburton havia sido banido de ir às partidas após ter discutido com Giannis Antetokounmpo, ainda em quadra, quando o Pacers eliminou o Milwaukee Bucks logo na primeira rodada.

O pai do astro havia provocado o adversário, mostrando a camisa do filho para o grego. Os dois trocaram ofensas. Depois disso, o pai de Haliburton até se desculpou, mas não foi o bastante, já que o Pacers não deixou mais ele ir aos jogos. Desde então, foram oito partidas que ele não pôde ir. No entanto, de acordo com o jornalista, ele entendeu a decisão e vai continuar a ficar longe dos jogos fora de casa.

Na oportunidade, John Haliburton se desculpou nas redes sociais. “Peço sinceras desculpas ao Giannis, ao Milwaukee Bucks e ao Pacers pelas minhas ações após o jogo desta noite. Isso não refletiu bem sobre nosso esporte nem sobre meu filho, e não cometerei esse erro de novo”.

Tyrese Haliburton disse após o jogo que não sabia o que havia acontecido até voltar para o vestiário, mas concordou que seu pai passou dos limites e afirmou que também teve uma conversa com ele sobre isso.

Giannis disse, em sua entrevista pós-jogo, que havia conversado com John depois do episódio e que estavam “de boa”. Ainda assim, não poupou criticas às atitudes do pai de Haliburton, indicando que faltou humildade e graciosidade na vitória.

Mesmo sem a presença do pai, porém, Tyrese Haliburton vem jogando muito bem para levar os Pacers às finais da NBA. Na pós-temporada, suas médias são de 18.5 pontos e 9.4 assistências por jogo. Além disso, teve momentos decisivos contra o próprio Bucks, o Cleveland Cavaliers, e o New York Knicks.

O desafio agora, é claro, é continuar com a boa fase. Afinal, o Pacers estava com 20 pontos de vantagem contra o Knicks no jogo 3, com a chance de abrir um 3 a 0 e definir o futuro da série, mas levou a virada. É a primeira vez nessa pós-temporada que Indiana perde após ter uma vantagem dessas. Resta ver, então, como o time irá reagir.

O jogo 4, com a presença do pai de Haliburton, será nesta terça-feira (27), em Indiana.

