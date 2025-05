Shaquille O’Neal pede desculpas a Tyrese Haliburton; entenda

A transmissão da TNT para o jogo 2 de Indiana Pacers e New York Knicks contou com fatos curiosos entre Tyrese Haliburton e Shaquille O’Neal. O grande astro da franquia de Indianapolis foi criticado pelo histórico ex-jogador antes do duelo. Mas, após vencer outra vez em pleno Madison Square Garden, o armador ouviu algo raro vindo de Shaq: um pedido de desculpas.

A história começou antes da partida. Em aquecimento, um corte onde Haliburton brincava com Reggie Miller, que comenta jogos para o canal, apareceu no programa The Inside NBA, em que O’Neal é membro fixo. O histórico pivô não poupou críticas ao atleta por isso.

“Eu não gosto de todas essas risadas, risos e de toda essa empolgação. Caras, o trabalho não está concluído. Vocês venceram um jogo. Então, onde está o foco? Eu não gosto disso”, disparou.

Bom, não foi o melhor jogo do camisa 0 pensando em eficiência de arremessos. Ele anotou 14 pontos em 16 arremessos e acertou somente três de dez tentativas do perímetro. Porém, como quase sempre, brilhou na construção de jogo, com 11 assistências e apenas um turnover em todo o duelo. Seus passes decisivos geraram 27 pontos para Indiana. Além disso, ele acertou uma bola tripla importante nos minutos finais.

Então, após outra vitória do Pacers e o 2 a 0 na série, Haliburton foi falar justamente para a TNT após o jogo. O ex-jogador, aliás, admitiu que estava errado.

“Ei Tyrese, Shaq aqui. Eu te devo um pedido de desculpas, cara. Você estava falando com Reggie Miller antes do jogo e houve um pouco de risadas demais para mim. Eu te critiquei depois disso. Mas muito foi focado em querer que vocês levassem a partida a sério. Ficou claro que vocês fizeram isso e eu te peço desculpa”, afirmou O’Neal.

Tyrese Haliburton não guardou mágoa ou qualquer coisa de Shaquille O’Neal. Pelo contrário, o craque afirmou que apreciava o pedido do lendário ex-jogador. Além disso, disse que seu estilo é assim, mais descontraído. Ambos também falaram sobre o “instinto assassino” que o analista gostaria de ver do craque.

Aliás, vale citar que O’Neal foi um dos grandes defensores do armador de Indiana. Sobretudo, quando ele foi eleito como jogador mais superestimado da NBA, em pesquisa com os próprios atletas feita pelo portal The Athletic. Durante a série contra o Cleveland Cavaliers, essa foi uma das aspas do analista na TNT.

“Em primeiro lugar, Tyrese Haliburton não é superestimado. Muito pelo contrário. Ele é um dos raros jogadores atuais que jogam da maneira certa. Não é o armador mais alto ou mais atlético. Mas é muito inteligente. Isso é legal. Pense nas crianças que não têm um físico abençoado ou altura. Se você não arremessa como Stephen Curry, olhe para Tyrese. O que ele faz em quadra é muito bom”, elogiou Shaq.

Haliburton está a duas vitórias de jogar as finais da NBA de 2024/25. Se avançar, será a primeira decisão de Indiana desde 2000.

