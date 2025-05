Lakers deve ter conversa com LeBron James sobre contrato

A direção do Los Angeles Lakers quer conversar com LeBron James por conta de seu contrato. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a ideia do camisa 23 é seguir com o acordo para 2025/26. No entanto, a diretoria esperava por um desconto ou algum tipo de reestruturação para facilitar em novas contratações.

“Me falaram que ele (LeBron James) deve optar por seguir no acordo”, disse Charania. “Ele tem uma opção em cerca de US$54 milhões. Com uma grande opção, o plano seria esse. No entanto, a direção quer conversar com ele em busca do que o time pode fazer. Seja como for, mesmo que LeBron jogue por mais uma ou algumas temporadas, ele quer estar em um time competitivo”.

O problema disso é que James, ao não dar um “desconto” ao Lakers, limita o time em opções. Como resultado, o time só consegue reforços via trocas. Mas mais do que isso, deixa a folha salarial da equipe “engessada”. Como já está acima do teto, dificilmente terá a chance de adquirir um grande nome no mercado. A não ser, claro, usando as poucas exceções que terá direito.

Aos 40 anos, LeBron James sabe que está próximo da aposentadoria da NBA, então quer aproveitar seus últimos momentos para tentar um novo título com o Lakers. O próximo passo é saber quem será o pivô e como o time vai obter o novo jogador em seu elenco.

Isso porque o time não deverá ter a volta de Jaxson Hayes para a próxima campanha. Seu contrato com o Lakers acabou e não planeja retornar para mais um ano ao lado de Luka Doncic e LeBron James. Sem o pivô, a direção deve tentar uma troca nas próximas semanas, assim que o mercado abrir.

No entanto, Austin Reaves não deve sair. De acordo com várias fontes, o Lakers quer manter o jogador porque vê que seu valor para o time é muito maior do que poderia receber em um pivô. Então, sobraria algum outro com um contrato mais caro, como o japonês Rui Hachimura.

Como Hachimura vai receber US$18.2 milhões, é preciso de mais um ou dois jogadores para alcançar um pivô na faixa dos US$30 milhões. Com o contrato expirante de Maxi Kleber, por exemplo, o Lakers já chega próximo disso. Ali, variam entre John Collins, que pode atuar como pivô, apesar de ser mais ala-pivô, Kristaps Porzingis ou Deandre Ayton. Abaixo disso, tem Jarrett Allen, que vai ganhar US$20 milhões.

Ou seja, apenas perdendo peças úteis hoje, o Lakers teria a chance de receber reforços para LeBron e Doncic. Especula-se, ainda, o nome de Daniel Gafford, do Dallas Mavericks.

