NBA: LeBron James revela bastidores de título em 2016

Há quase nove anos, LeBron James deu ao Cleveland Cavaliers o título da NBA que havia prometido aos fãs de Ohio. A conquista segue como a única da história da franquia e é uma das mais especiais da liga em todos os tempos. Isso porque, o Cavs precisou virar uma série que o Golden State Warriors vencia por 3 a 1. Algo, até então, jamais visto nas finais.

O roteiro tem outros detalhes além do placar após o Jogo 4. Para começar, o Warriors havia tido a melhor temporada regular de todos os tempos. O time de Stephen Curry e companhia havia vendido 73 dos 82 jogos, quebrando o recorde do Chicago Bulls em 1995/96. Desse modo, o título na NBA parecia apenas questão de tempo.

Nas finais, o mesmo adversário que Golden State venceu no ano anterior: o Cavaliers de LeBron James. Mais uma vez, o resultado parecia o mesmo. Após quatro jogos, o Warriors mostrava domínio total nas finais e abria uma vantagem de 3 a 1. Na época, nenhum time havia conseguido virar uma diferença do tipo na história da decisão da NBA.

Publicidade

No Jogo 5, assim, bastava o Warriors seguir com o mesmo ritmo para garantir o Larry O’Brien. No entanto, LeBron James revelou esta semana uma conversa que mudou a história da série contra Golden State. Antes do duelo na Oracle Arena, o camisa 23 reuniu os companheiros da época e pediu que eles vencessem o duelo.

“O que eu disse para eles antes de embarcarmos no avião rumo à Bay Area: ‘Me levem para o Jogo 6, e a gente volta aqui para o Jogo 7′”, revelou LeBron James.

Leia mais!

A promessa do astro fez o Cavaliers ter uma atuação histórica. LeBron James e Kyrie Irving foram a primeira dupla a ter 41 pontos cada na história das finais da NBA. Além disso, a defesa conseguiu conter o Warriors a apenas 97 pontos. Assim, o time de Ohio voltou a Cleveland motivado.

Publicidade

“Uma vez que o Jogo 5 aconteceu, meus caras começaram a acreditar que o que eu estava dizendo poderia se tornar realidade”, seguiu LeBron James.

A atuação do Cavaliers, por outro lado, abalou o Warriors. No Jogo 6, desse modo, LeBron James marcou 41 pontos mais uma vez e deu início a virada histórica que levaria Cleveland ao título inédito na NBA.

“Foi como se nada pudesse nos parar. Tem imagens minhas no vestiário dizendo que o Warriors tinha se complicado e coisas do tipo. A gente tinha pego eles. Golden State era o melhor time. Porém, acho que foi uma onda de momento, que a gente pegou um embalo nas finais da NBA e não tinha nada que eles pudesse fazer”, finalizou James.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA