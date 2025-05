Steve Kerr aponta culpado por lesão de Stephen Curry

De acordo com o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, a lesão de Stephen Curry na série contra o Minnesota Timberwolves foi culpa da NBA. Isso porque, segundo o treinador, o acúmulo de jogos foi decisivo para o astro machucar a coxa. O jogador perdeu toda a série e a equipe de San Francisco foi eliminada em cinco jogos.

“Quem tem mais chances de aguentar as exigências do ritmo acelerado, do jogo espaçado e da sequência de partidas dia sim, dia não. Os jogadores mais jovens ou os mais velhos? São os mais jovens”, reclamou o técnico.

“O ponto mais importante de tudo isso é o ritmo e o espaço, e o quanto mais os jogadores estão percorrendo em quadra. Você vê todas essas lesões. Eu não acho que os jogadores estejam descansando o bastante hoje em dia”, completou.

Perguntado se a lesão de Stephen Curry tinha relação com o armador ter jogado 46 minutos no jogo 7, contra o Houston Rockets, e ter ido para a próxima série contra o Timberwolves menos de 48 horas depois, Steve Kerr respondeu que sim.

“Se ele tivesse mais um ou dois dias… não podemos provar isso, mas não tenho nenhuma dúvida, com base no que entendemos da literatura científica, de que a lesão no posterior foi resultado de recuperação inadequada e fadiga. Acho que todas as reclamações sobre o desgaste físico e o calendário são válidas. Mas acabam ignoradas por causa do cifrão”, analisou Kerr.

“A gente precisa tentar alguma coisa. Então, vai ser necessário que representantes da associação dos jogadores, da associação dos técnicos, dos donos, da liga e dos parceiros de TV reconheçam tudo isso”, finalizou.

A lesão de Curry acabou com a temporada do Warriors. Afinal, sem seu principal jogador, a equipe não conseguiu segurar Minnesota e foi eliminada em apenas cinco jogos. No entanto, Golden State vinha em uma crescente com um bom final de temporada regular e uma boa primeira rodada de playoffs.

Dessa forma, Kerr é um dos grandes críticos da longa temporada da NBA. Em novembro, por exemplo, ele já havia criticado os 82 jogos. “Eu estou preocupado com o produto, porque acho que estamos exigindo demais dos nossos jogadores. O jogo nunca foi tão difícil de se jogar em alto nível, noite após noite, sem parar. A gente deveria levar isso em consideração. Todos nós precisamos pensar sobre isso, com certeza”.

