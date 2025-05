Ex-jogador da NBA defende Luka Doncic por forma física

A forma física de Luka Doncic foi um dos grandes motivos para que o jogador protagonizasse uma das trocas mais chocantes da história da NBA. Sua saída do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers foi uma aposta declarada contra o “corpo” do camisa 77, de acordo com o GM Nico Harrison. Em meio a rumores e aparições mais magro, o esloveno foi defendido por um ex-jogador.

Michael Beasley, convidado do podcast Moshe Popack, falou sobre o tema. De acordo com ele, é impossível alguém “fora de forma” jogar como Doncic joga.

“Cara, para ser bem sincero, eu odeio essa narrativa sobre Luka. É algo que eu escuto com frequência e vejo nas notícias, mas eu detesto. As pessoas realmente não sabem o que é estar fora de forma. Parece que ele é o problema dos times onde está e aí você o vê marcando 40 ou 50 pontos em vários jogos. A NBA é muito difícil, você não chega nesse nível se estiver fora de forma. É meio insano para mim”, disparou Beasley.

Para o ex-jogador, parece que as pessoas que dizem isso estão tentando encontrar algum motivo para falar mal de Luka Doncic na NBA. Mas isso não é tão convincente para Beasley.

“Como eu disse, marcar 50 pontos em um jogo como ele já fez, exige muito fisicamente. Estamos falando de alguém que tem muito volume com a bola. Você precisa estar em forma para de repente, tentar 30 arremessos. Então, quando funciona é muito bom, mas quando ele perde a narrativa é essa. Sinto que as pessoas não tem o que falar e aí procuram algo. Enfim, é o que penso”, explicou.

De fato, a questão corporal sempre foi um tema na carreira de Doncic. O armador era criticado por sua lentidão, sobretudo na parte defensiva. Muito disso se atribuía ao fato de estar acima do peso para alguns ou algo do tipo.

Mas depois que a troca para Dallas aconteceu, com a justificativa sendo além da defesa, os supostos “maus hábitos” do craque, a questão ganhou outra proporção.

Beasley, aliás, segue a linha de algumas outras pessoas, que na época da troca afirmaram que o Mavericks deu essa justificativa após a reação muito negativa do acordo para eles.

“Essa bagunça é culpa das franquias. Isso mexe com o dinheiro e as carreiras dos jogadores. Então, para mim, os times sabem o que estão fazendo. Isso não é justo”, afirmou.

Isso virou um tema da offseason do Lakers nos últimos dias. Em ida a um jogo do Real Madrid, onde jogou antes de começar sua trajetória na NBA, ele foi visto visivelmente mais magro. Há rumores de que Luka quer apresentar uma grande transformação em seu corpo para a próxima temporada.

