Lakers pode explorar troca de Myles Turner, diz jornalista

O Los Angeles Lakers pode tentar uma troca por Myles Turner. De acordo com Kevin Pelton, da ESPN, o pivô é visto como alguém que pode ocupar a lacuna deixada no garrafão angelino após a saída de Anthony Davis. Com o veterano em fim de contrato com o Indiana Pacers, o time da Califórnia pode tentar um sign-and-trade pelo jogador.

A busca do Lakers por Turner, porém, pode ter um concorrente: o Golden State Warriors. Como o time de Los Angeles, a equipe de San Francisco também visa um pivô titular na offseason. Assim, caso o Pacers não renove com o veterano, ambas as franquias devem disputar o negócio pelo veterano.

“Turner já apareceu em tantos rumores de troca que foi vinculado a quase todos os times que precisam de um pivô titular”, disse Pelton. “Um sign-and-trade seria complicado para Warriors e Lakers. No entanto, ambos os times se encaixam bem no cenário de que Pacers e Turner não entrem em acordo”.

A troca de Myles Turner para o Lakers, como disse Pelton, depende do Pacers. Ainda na disputa pelas finais da NBA, a franquia de Indiana não definiu se renovará com o pivô. Isso porque, embora ele seja um jogador de confiança, o time pode ter que lidar com problemas na folha salarial para segurá-lo.

“O Pacers vai ser cauteloso com o salário de Turner”, disse Pelton. “Indiana vai entrar na agência livre com US$20 milhões de espaço até chegar nos tetos salariais e, com 12 jogadores no elenco, deve bater isso se reassinarem com o pivô. Afinal, ele já fez US$19 milhões na atual temporada e deve querer mais”.

Pelton, ainda assim, não descarta que o Pacers siga com Myles Turner. Aos 29 anos, ele é titular do time finalista do Leste e Indiana pode perder muito se deixá-lo sair na offseason. Na campanha rumo às finais da NBA, por exemplo, ele tem médias de 16.5 pontos, 2.3 tocos e 5.5 rebotes por jogo, arremessando 38.9% para três pontos.

“É aqui que a agência livre deste ano realmente deixa a desejar”, avaliou Pelton. “Turner é o único titular de qualidade que nunca foi All-Star, e ainda está no auge da carreira, aos 29 anos. O papel indispensável que ele tem em um time de Indiana que chegou às duas últimas finais de conferência lhe dá uma enorme vantagem como agente livre irrestrito”.

