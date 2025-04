Jalen Brunson é eleito jogador mais decisivo da NBA

De acordo com o jornalista Chris Haynes, Jalen Brunson foi eleito o jogador mais decisivo da NBA em 2025. O astro se tornou o terceiro nome a conquistar o troféu Jerry West de Clutch Player of The Year. O armador do New York Knicks superou os finalistas Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves.

Brunson ganhou a maioria dos votos da bancada de 100 jornalistas e profissionais de mídia dos EUA e Canadá. Conforme as regras, cinco pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, três pontos ao segundo e um para o terceiro.

De acordo com a NBA, o craque recebeu 70 votos de primeiro lugar e contabilizou 426 pontos. O segundo mais votado foi Jokic, com 312 pontos. Por fim, Edwards terminou em terceiro, com 47 pontos.

O prêmio de Jogador Mais Decisivo da NBA considera os feitos de Jalen Brunson ao seu time. Durante a temporada, ele foi decisivo ao liderar o Knicks com a terceira melhor campanha do Leste em 2024/25, com 51 vitórias e 31 derrotas. O astro, aliás, foi o líder da liga em pontos nos momentos decisivos das partidas, com 157 pontos. Em média, ele teve 5.6 pontos por jogo em momentos clutch. Assim, garantiu 17 vitórias em 28 duelos do tipo.

Brunson, desse modo, foi de extrema importância para garantir o Knicks nos playoffs da NBA. O time de Nova York, aliás, enfrenta o Detroit Pistons na primeira rodada da pós-temporada. Até o momento, cada time garantiu uma vitória, sendo que o armador tem médias de 35.5 pontos e 7.5 assistências na série.

Ademais, ao longo da temporada da NBA, Brunson brilhou mais uma vez. Em 65 jogos, ele teve médias de 26 pontos e 7.3 assistências, além de 38.3% nos arremessos de três pontos. O armador, assim, foi eleito ao All-Star Game pela segunda vez na carreira.

Jalen Brunson, de 28 anos, está em sua terceira campanha no time de Nova York. Após iniciar a carreira no Dallas Mavericks, o armador recebeu uma grande proposta para jogar pelo Knicks. Apesar de os valores parecerem muito altos para um jogador que tinha 16.2 pontos como melhor marca na NBA, ele provou logo em sua primeira temporada que poderia brilhar.

Não por menos, ele ficou em quinto na votação para o prêmio de MVP da última temporada. Na atual campanha, no entanto, por perder muitos jogos, Jalen Brunson pouco apareceu nas edições do site oficial da liga.

O prêmio de jogador decisivo, por fim, é o primeiro individual de Brunson na NBA. Nos dois anos anteriores, ele ficou no top-5 da disputa, mas não conseguiu levá-lo.

