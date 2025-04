NBA admite erro nos playoffs com Clippers e Nuggets

A NBA admitiu erros de arbitragem no jogo 2 entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, válido pelos playoffs. O boletim da liga indicou que, com menos de dois minutos para o fim, Nikola Jokic cometeu uma violação da regra de três segundos defensivos. No entanto, os árbitros não apitaram a falta.

“Jokic ficou no garrafão por mais de três segundos sem estar ativamente marcando um adversário de forma iminente”, publicou a NBA.

Embora o Clippers tenha desperdiçado o arremesso nessa posse de bola e o Nuggets tenha pego o rebote, isso teve uma consequência direta. Logo após o rebote defensivo, Michael Porter Jr, cometeu um turnover e o armador do Clippers, Norman Powell, acertou uma bola decisiva de três pontos, colocando Los Angeles na frente.

O jogo foi bastante equilibrado. Kawhi Leonard foi o destaque do lado do Clippers, com 39 pontos em 19 arremessos. Do outro lado, Nikola Jokic conseguiu um triplo-duplo, mas errou o arremesso final que empataria o jogo.

Além disso, Ivica Zubac, com 16 pontos e 12 rebotes, e James Harden, com 18 pontos e sete assistências, também ajudaram o Clippers a conseguir a vitória. Por Denver, Jamal Murray, com 23 e seis assistências, e Michael Porter Jr., com 15 pontos e 15 rebotes, tentaram, mas não foi o suficiente.

A série agora vai para Los Angeles, com o próximo jogo na quinta-feira (24). Com os bons jogos fora de casa, o Clippers se tornou favorito para as casas de aposta, mas não por muito. Afinal, Jokic e Murray já mostraram bons desempenhos no primeiro jogo.

Outros erros

Na semana passada, antes de Clippers e Nuggets, NBA já havia admitido erros em outro jogo, mas não dos playoffs. No duelo do play-in entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, a liga admitiu mais de um erro.

De acordo com a NBA, então, não deveria ter sido apitada uma falta de Brandin Podziemski em Scotty Pippen Jr., na marca dos 37 segundos restantes. Pippen foi para uma enterrada quando o armador do Warriors o bloqueou, mas a arbitragem sinalizou uma infração.

Depois disso, com 7.3 segundos faltando, Ja Morant tentou roubar a bola de Stephen Curry, mas o armador do Warriors deixou a bola sair. No entanto, a bola bateu por último em Curry. Os juízes, porém, marcaram bola para Golden State. Dessa forma, Memphis poderia ter chegado mais peto ainda do placar.

Entretanto, não foi só isso. Uma decisão crucial que a NBA considerou correta foi uma violação de cinco segundos cometida pelo Memphis em uma jogada de reposição, enquanto o time perdia por 119 a 116, com 5.4 segundos restantes. Curry sofreu uma falta logo depois e garantiu a vitória do Warriors, convertendo os lances livres.

