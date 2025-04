Jogador do Timberwolves ataca Knicks após troca

A troca entre Minnesota Timberwolves e New York Knicks ainda incomoda um jogador na NBA. Antes da temporada, os times acertaram um negócio centrado em Karl-Anthony Towns e Julius Randle. Embora os dois não falem mais sobre, Donte DiVincenzo, envolvido no negócio, ainda sente pela forma como saiu do antigo time.

Ao site The Athletic, o jogador do Timberwolves contou que ainda tem assitido aos jogos do Knicks. Porém, segundo ele, tenta entender quais a melhora que o time de New York conseguiu ao trocá-lo.

“Eu assisto de um jeito diferente agora. Vejo meus amigos jogarem, claro. No entanto, assisto com o olhar de quem entende o jogo. O que eu e Julius Randle trazíamos que talvez eles estejam sentindo falta? Então, é uma motivação extra. Quer o melhor para eles, mas quer mandar um recado”, disse o jogador do Timberwolves.

Publicidade

A análise de DiVincenzo aconteceu no primeiro tempo do jogo do Knicks. O time de New York teve dificuldades diante do Pistons até a ida aos vestiários. No entanto, depois conseguiu uma arrancada de 21 a 0 para garantir a vitória. Karl-Anthony Towns, que foi outro jogador envolvido na troca, brilhou com 21 pontos, 11 rebotes e cinco assistências.

O ex-jogador do Knicks envolvido na troca, enquanto isso, também ajudou o Timberwolves. No primeiro jogo dos playoffs, ele marcou nove pontos, cinco rebotes e quatro assistências diante do Los Angeles Lakers. Como resultado, Minnesota abriu 1 a 0 na série do Oeste.

Publicidade

Leia mais!

Ainda na temporada regular, o jogador teve médias de 13.1 pontos e 44.8% nas bolas de três pelo Timberwolves. Assim, foi importante na campanha que terminou com a sexta posição do Oeste.

Embora ainda acompanhe o Knicks, DiVincenzo se sente em casa no Timberwolves. De acordo com o ala-armador, o elenco é unido e não tem egoísmo. Em especial, durante partidas como nos playoffs. Um exemplo foi o Jogo 1 contra o Lakers, onde Jaden McDaniels terminou como cestinha, com 25 pontos.

Publicidade

“A coisa mais bonita sobre este time é que, quando Jaden tem uma noite como a de hoje, você mantém a bola com ele”, disse o jogador do Timberwolves. “Quando Naz tem uma noite assim, continua com Naz. Eu posso ter uma noite, Julius Randle também. A maioria dos times não tem isso. Eles dependem de dois ou três jogadores que carregam o time”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA