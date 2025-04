Revelado o que Jason Kidd sentiu após a troca no Mavs

A saída de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers surpreendeu a NBA. De acordo com Tim Cato, do site The Athletic, o técnico Jason Kidd teria ficado ressentido e frustrado com a troca, pois teria que reinventar um sistema tático que foi construído em volta da estrela do Mavs. Portanto, revelou o impacto na comissão técnica.

“Embora Jason Kidd estivesse frustrado nesta temporada com a crise de lesões do time, ele também se ressentiu da troca de Luka Doncic pela diretoria do Mavs no meio da temporada. Segundo diversas fontes do time e da liga, mesmo compartilhando algumas das frustrações de Nico Harrison com Doncic que levaram à troca”, disse Cato.

“O fato de Kidd sentir que havia sido solicitado a reinventar o que antes era um elenco construído em torno de uma estrela específica. Então, isso levou à mudanças no meio da temporada, que culminou com sua ausência em uma coletiva de imprensa obrigatória pós-jogo em fevereiro”, concluiu.

Em fevereiro de 2025, a troca bombástica de Luka Doncic abalou a NBA. O esloveno foi negociado no auge de sua carreira, aos 25 anos, após ter sido cinco vezes eleito para times ideais e ter levado o Mavs às finais da NBA na temporada anterior. Com a negociação, os torcedores ficaram revoltados, o que gerou pedidos de demissão e até ameaças de morte ao GM Nico Harrison.

Além de mudar a composição do elenco, Kidd teve que lidar com muitas lesões de diversos jogadores durante a campanha. Kyrie Irving foi a mais séria. Isso porque rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Assim, ficou fora da temporada. Anthony Davis, por sua vez, machucou logo na estreia, mas retornou no final da temporada. O reforço tentou salvar a equipe, mas o Mavs caiu no play-in. Portanto, ficou fora dos playoffs após disputar as finais em 2023/24.

O Dallas Mavericks encerrou a temporada na décima colocação da Conferência Oeste. O retrospecto foi negativo. Afinal, somou 39 vitórias e 43 derrotas. No fim, Kidd não perdeu só seu principal jogador, mas também a base do projeto que ajudou a construir ao longo de sua carreira como treinador.

Kidd é o técnico principal do Dallas desde 2021. O membro do Hall da Fama tem um retrospecto de 179 vitórias e 149 derrotas em fases regulares da NBA. Em playoffs, acumula 22 triunfos e 18 reveses.

