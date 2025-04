GM que trocou Luka Doncic foi obrigado a “fechar” entrevista no Mavericks

Nico Harrison, GM do Dallas Mavericks e grande responsável pela troca de Luka Doncic, deu uma entrevista nesta terça-feira (15). O dirigente falou sobre a negociação e a temporada do Mavs. No entanto, a coletiva foi de portas fechadas, sem gravações ou filmagens. E a decisão teria sido de Patrick Dumont, dono do time.

“Eu entendo que Nico Harrison não queria que fosse fechado, mas foi ideia de Patrick Dumont. Isso fala sobre a direção do Mavericks”, disse Shams Charania, da ESPN.

Na época da troca, algumas teorias da conspiração surgiram. Por exemplo, a de que Dumont gostaria de ver o Mavs perder em Dallas para, então, levar a equipe para Las Vegas, onde possui uma rede de cassinos. Nada foi confirmado, contudo.

Na entrevista, Harrison foi polêmico, mas defendeu suas decisões. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o GM do Mavericks voltou a falar que defesas ganham títulos. Essa, inclusive, foi uma das alegações do dirigente na época da troca. Afinal, o ala-pivô Anthony Davis foi a principal peça enviada pelo Los Angeles Lakers na negociação.

“Não me arrependo quanto à troca. Parte do meu trabalho é fazer o melhor para o Mavericks. Não apenas hoje, mas também no futuro. Assim, algumas das decisões que tomarei serão impopulares. Esse é o meu trabalho e tenho que cumpri-lo. Como eu já disse, a nossa filosofia de agora em diante é que defesa vence campeonatos. Somos construídos com base na defesa. E essa troca nos consolida para isso”, afirmou Harrison.

A troca de Luka Doncic foi uma bomba na NBA e deixou os torcedores do Mavericks atônitos. Tanto que, desde a negociação, no início de fevereiro, Harrison recebe vaias no American Airlines Center, casa do time texano. Vários fãs da equipe, inclusive, ainda pedem a demissão do GM. Mas, segundo o dirigente, isso é normal. Harrison explicou que as trocas levam tempo para impactar o time.

“Bem, a beleza de Dallas é que tem uma torcida apaixonada. Para atingirmos nossos objetivos, precisamos da torcida. E, para ser sincero, todas as trocas que fiz receberam críticas. Então, às vezes, leva tempo. Quando troquei Kyrie Irving, me criticaram. Até classificaram a troca como terrível. Você não percebeu isso imediatamente, mas no final todos concordaram que foi uma ótima troca”.

A polêmica troca de Luka Doncic, realizada pelo GM, impactou o Dallas Mavericks não só na quadra, mas também fora dela. Segundo MacMahon, a franquia já perdeu dezenas de milhões de dólares neste ano, mas pode perder ainda mais nos próximos. Isso porque houve uma grande queda de público e na venda de produtos. Por fim, a saída do esloveno provocou o rompimento com alguns patrocinadores.

