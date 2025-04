Luka Doncic rebate críticas de GM do Mavericks: “Foi triste”

Luka Doncic reagiu às críticas do GM do Dallas Mavericks. Desde a troca, Nico Harrison tem justificado que negociou o esloveno por seu físico e por sua dificuldade na defesa. Então, três meses após a trade deadline, o astro do Los Angeles Lakers deu sua primeira resposta sobre a versão do dirigente.

“É muito triste a forma como ele está falando agora”, disse Doncic sobre o GM à ESPN. “Eu nunca disse nada de ruim sobre ele e só quero seguir em frente. Os fãs, meus ex-companheiros de equipe, sempre vou levar no coração. Porém, é hora de seguir em frente”.

Doncic foi trocado pelo Mavericks em 2 de fevereiro. O negócio foi uma surpresa para toda a NBA. O esloveno, afinal, havia chegado às finais em 2024 e parecia estar montando um núcleo vencedor. Harrison, no entanto, optou por ter Anthony Davis em vez do camisa 77.

A troca de Doncic, assim, gerou uma reação negativa dos fãs do Mavericks. Nos últimos meses, os torcedores têm boicotado o ginásio de Dallas e levado cartazes com a mensagem “fora, Nico”. Em resposta, Harrison convocou uma coletiva de imprensa esta semana para explicar mais uma vez o negócio.

Na entrevista, o GM do Mavericks explicou que “defesas ganham campeonatos”. Desse modo, insinuando que Doncic não tem a mesma qualidade defensiva que Davis. Além disso, reforçou que não se arrepende do negócio com o Lakers, apesar da queda precoce no play-in da NBA.

Outro motivo do GM do Mavericks para troca Luka Doncic foi a preocupação com a condição física do esloveno, segundo Tim MacMahon, da ESPN. Ademais, ele desconfiava da “falta de disciplina em relação à dieta” do camisa 77.

Ainda à ESPN, Luka Doncic lamentou as críticas. Porém, evitou revidar contra Harrison e se mostrou focado no futuro pelo Lakers.

“Quero dizer, é doloroso, depende de como você encara. A maioria das críticas veio de Dallas. Então, não quis nem responder. No entanto, também não fico lendo muita coisa. Só estou tentando focar na minha trajetória”, seguiu Luka Doncic.

Por fim, Doncic contou sobre como soube da troca no Mavericks. À ESPN, ele mostrou seu celular destruído, uma vez que o jogou longe após saber da troca.

“Eu estava na cama. Minha TV não estava funcionando. Então, eu estava no iPad, assistindo a um filme, prestes a dormir. A primeira coisa que eu disse, acho que umas três vezes, foi: ‘Isso é uma piada de 1º de abril?”, finalizou Luka Doncic.

