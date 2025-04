Por troca, dono do Mavericks entra em choque com Nico Harrison

De acordo com Tim Cato, do site The Athletic, o dono do Mavericks, Patrick Dumont, estaria surpreso com o GM Nico Harrison por conta da troca de Luka Doncic. Ainda segundo o jornalista, o proprietário teria ficado em choque com a reação da torcida pela saída do principal astro do time. Então, a resposta negativa dos fãs o teria feito perder a crença no executivo.

“Dumont não vê mais Harrison como uma figura com expertise irrepreensível no basquete. Ele se sentiu frustrado por Harrison não tê-lo avisado ou por não ter conhecimento da indignação da torcida após a troca. Isso teve influência na decisão de Dumont em fazer o GM comparecer ao evento fechado para a imprensa na semana passada. Algo que ele não queria”, disse o jornalista.

A entrevista fechada de Nico Harrison, inclusive, foi um pedido do dono do Mavericks justamente por conta da troca. O GM falou com alguns membros da imprensa após a eliminação no play-in para o Memphis Grizzlies. Na ocasião, o dirigente avaliou a temporada do time e falou sobre a polêmica negociação de Doncic.

“Eu entendo que Nico Harrison não queria que fosse fechado, mas foi ideia de Patrick Dumont. Isso fala sobre a direção do Mavericks”, disse Shams Charania, da ESPN.

Na entrevista, Harrison foi polêmico, mas defendeu suas decisões. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o GM do Mavericks voltou a falar que defesas ganham títulos. Essa, inclusive, foi uma das alegações do dirigente na época da troca. Afinal, o ala-pivô Anthony Davis foi a principal peça enviada pelo Los Angeles Lakers na negociação.

No entanto, nesta segunda-feira (21), o GM voltou a falar com a imprensa. Dessa vez, uma coletiva que foi televisionada. Em “resposta” ao dono do Mavs, ele comentou sobre o impacto da saída de Doncic.

“Eu sabia que Luka era importante para a torcida do Mavs. Mas, eu não sabia exatamente em que nível. Na verdade, nos entendemos que um time com Kyrie (Irving), Klay (Thompson), PJ (Washington), Anthony Davis e (Derick) Lively, tem calibre de campeão. E estaríamos vencendo em alto nível. Isso teria acalmado um pouco a indignação. Infelizmente, não conseguimos fazer isso. Então, a situação continuou”, disse Harrison.

Doncic reagiu

Nesta semana, Luka Doncic falou pela primeira vez sobre Harrison desde a troca. Em entrevista à ESPN, o astro do Lakers rebateu críticas feitas pelo GM na época do acordo. Sobretudo, as justificativas por conta do seu físico.

“É muito triste a forma como ele está falando agora. Eu nunca disse nada de ruim sobre ele e só quero seguir em frente. Os fãs, meus ex-companheiros de equipe, sempre vou levar no coração. Porém, é hora de seguir em frente”, disse o armador.

“Quero dizer, é doloroso, depende de como você encara. A maioria das críticas veio de Dallas. Então, não quis nem responder. No entanto, também não fico lendo muita coisa. Só estou tentando focar na minha trajetória”, completou.

