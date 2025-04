NBA multa Anthony Edwards nos playoffs

A NBA anunciou uma multa de US$50 mil a Anthony Edwards durante os playoffs da NBA. Segundo o site The Athletic, a liga puniu o astro do Minnesota Timberwolves por “usar linguagem inapropriada e fazer um gesto obsceno em direção a um torcedor”. O caso aconteceu na vitória diante do Los Angeles Lakers, no Jogo 1 da primeira rodada, no sábado (19).

O momento entre Anthony Edwards e o fã do Lakers aconteceu no terceiro quarto do jogo. O ala-armador estava mesa de arbitragem no momento em que um torcedor provocou Rudy Gobert. Assim, o astro saiu em defesa do pivô ao disparar os valores ganhos por ele na NBA.

“Gobert tem US$200 milhões. US$200 milhões! US$300 milhões! Enquanto isso, você que está quebrado, seu ferrado!”, gritou Anthony Edwards. A resposta do camisa 5, assim, calou o torcedor do Lakers que havia direcionado provocações ao francês do Timberwolves.

"HE'S GOT $200 MILLION! $200 MILLION! $300 Million! BROKE A** N***A!" Anthony Edwards to Los Angeles Lakers fans trying to troll Rudy Gobert during Game 1 🗣️ Thoughts? 🤔 Via. @RedsBKnown/TT pic.twitter.com/Rw8s8XwRmF — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 21, 2025

A NBA, portanto, entendeu que Anthony Edwards descumpriu regras ao responder o fã nos playoffs. Não é a primeira vez, aliás, que o armador é multado por desentendimento com a torcida do Lakers. Em 28 de fevereiro, ele recebeu uma sanção de US$35 mil por arremessar a bola na arquibancada na Crypto.com Arena.

Além disso, durante toda a temporada, Edwards acumulou diversas outras multas da NBA. Com essa punição recente nos playoffs, ele já recebeu mais de US$ 200 mil em sanções da liga.

Mais provocações

Edwards, aliás, se envolveu em outra polêmica com a torcida do Lakers após o Jogo 1 dos playoffs. Ao marcar 22 pontos e liderar a vitória do Timberwolves, o craque resolveu provocar os torcedores de Los Angeles. Segundo o camisa 5, afinal, foi fácil enfrentar os fãs rivais.

“Uma atmosfera como essa é fácil para eu jogar, cara. Já estive em Denver. Lá, sim, é um lugar difícil de jogar fora de casa. Então, para ser sincero, isso aqui não foi nada”, declarou Anthony Edwards.

