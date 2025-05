“Jalen Brunson carrega um time bem mediano do Knicks”, dispara analista

Um astro costuma levar a maior parte dos louros pelas vitórias da sua equipe. Também é o alvo em potencial, no entanto, nas derrotas. Então, não poderia ser diferente com Jalen Brunson como líder do time do New York Knicks. Ele passou dos amplos elogios nas duas primeiras séries às críticas pontuais contra o Indiana Pacers. Para o analista Mike Greenberg, isso é uma grande injustiça com o armador.

“Se ouvir mais algum esboço de crítica sobre Jalen, eu vou arrebentar a minha cabeça em uma parede. Pois, antes de tudo, esse jogador carregou um time bem mediano às finais de conferência. Sozinho. E, aliás, se não fosse pelas lesões nos últimos playoffs, seria a segunda temporada seguida em que faria isso. Por isso, não aguento essa situação”, sentenciou o comentarista da ESPN.

As críticas a Brunson são difíceis de explicar, a princípio, quando se olha as estatísticas. Ele registra médias de 33,0 pontos nos cinco jogos da série contra o Pacers, enquanto converte mais de 51% dos seus arremessos de quadra. Mas há quem fale sobre ele ser um alvo do ataque adversário, assim como não ter sido tão decisivo no fim de algumas partidas. Greenberg, no entanto, crê que o armador merece ser isento de tudo isso.

Publicidade

“Eu poderia listar os jogadores desse time e dizer os problemas de cada um, pois todos sabem quais são. Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart e afins são bons jogadores, mas todos têm falhas. Todos são falhos. Então, precisam de um legítimo astro ao lado deles. Essa figura que brilha em todas as noites é Jalen”, cravou o analista, que nasceu em Nova Iorque.

Leia mais sobre Jalen Brunson

Superior

A chegada de Jalen Brunson ao Knicks marcou a ascensão competitiva do time, que vive o seu melhor momento nos últimos anos. Afinal, essa é a primeira vez em 25 anos que os nova-iorquinos chegam à final do Leste. A equipe está à beira da eliminação, pois o Pacers tem a chance de fechar a série em casa nesse sábado. Greenberg encara que a eliminação no fim de semana seria um resultado totalmente normal.

Publicidade

“Jalen não é a razão pela qual esse time não consegue fazer algo em quadra. E não é o motivo, certamente, pelo qual não vão passar por Indiana. Mas ele é um superastro. É, sim, o motivo de Nova Iorque estar nessa decisão do Leste. A verdade é que eles estão encarando uma equipe com um elenco mais qualificado. E, acima de tudo, muito melhor”, disparou o experiente analista.

A tendência é que a campanha do Knicks termine nesse sábado mesmo. Mas Greenberg reforça: não importa o que aconteça no jogo, Brunson é quem menos merece culpa por uma possível eliminação. “Não dá para colocar a culpa em Jalen por esse time não se classificar contra um rival superior. Isso é loucura e, por isso, não aceito mais ouvir ninguém falar esse absurdo”, concluiu.

Publicidade

Não basta

A opinião de Greenberg é interessante porque o próprio Brunson não parece concordar com isso. Depois do quarto jogo da série, o armador admitiu que não estava satisfeito com a forma como vinha atuando. Não era uma questão de desempenho, mas impacto dentro da decisão de conferência. O nível em que precisa atuar, em síntese, é o que conseguir levar o Knicks às vitórias.

“Eu não estou fazendo o bastante para que possamos vencer. Poderia me sentar aqui e falar sobre vários detalhes do meu jogo, mas é óbvio que não tem sido o bastante. Por isso, sei que preciso fazer mais. Preciso jogar de uma forma diferente do que eu tenho feito até agora”, reconheceu Brunson.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA