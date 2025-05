Jalen Brunson: “A NBA precisa de Jayson Tatum”

Jalen Brunson e Jayson Tatum vinham liderando suas equipes nos playoffs da NBA. O astro do Boston Celtics rompeu o tendão de Aquiles no Jogo 4 da série e foi desfalque no último confronto. Apesar disso, a equipe conseguiu vencer e evitar que o New York Knicks fechasse a série. Tatum deve ser ficar sem jogar por um longo período e Brunson falou do grave problema do rival.

“Sinto muito por ele. É uma situação péssima para um jogador como ele. A NBA precisa de Jayson Tatum”, disse Jalen Brunson. “O que ele tem feito na carreira dele tem sido impressionante. E ele ainda tem muito tempo para fazer mais, para deixar sua marca. Então quando vemos um jogador como ele se machucar, não é bom para o basquete”.

A lesão

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro teve ruptura total no tendão de Aquiles direito, no último quarto do jogo contra o New York Knicks, na noite de segunda-feira (13). Ele deixou a quadra com a ajuda de colegas após se machucar sozinho. Um exame de ressonância magnética confirmou o resultado nesta terça-feira (14).

Em geral, uma lesão como a de Tatum deixa o jogador fora das quadras por cerca de oito a 12 meses. Os casos variam, de acordo com a recuperação dos atletas. É o segundo astro que sofre com o problema nos playoffs 2025 da NBA. Antes, Damian Lillard (Milwaukee Bucks) teve a mesma contusão na série diante do Indiana Pacers, na primeira rodada.

Problemas para a equipe

O problema se estende para além da temporada, contudo. Afinal, sem Tatum por um longo período, Boston terá que remontar o elenco para o próximo ano. Neste caso, Kristaps Porzingis e Jrue Holiday poderiam ser os primeiros, mas outros jogadores não teriam vaga garantida. O Celtics pode tentar algo para ter um substituto para Tatum a curto prazo.

Além disso, a situação salarial da equipe é complicada. Caso ninguém saia, o Celtics irá ter a maior folha da história da liga na próxima temporada. Isso sem competir pelo título, já que Tatum não estará disponível. Problema para o GM Brad Stevens resolver ao final da campanha.

