LeBron James sai em defesa de Tyrese Haliburton; veja

LeBron James rasgou elogios a Tyrese Haliburton. Fora dos playoffs, o craque do Los Angeles Lakers comentou sobre a grande atuação do armador na série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Com 31 pontos, ele ajudou a eliminar o Cavs e levou sua equipe mais uma vez às finais do Leste.

“Haliburton tá jogando demais”, escreveu LeBron no X (antigo Twitter). “Cadê os otários que diziam que ele era superestimado? Estão todos quietinhos agora. Esse moloque é brabo. Além disso, é o tipo de cara que todo mundo ia amar ter no time”.

Hali fkn hooping!!!! Where the lames who said he was overrated??!! Quiet as hell. That boy NICE and even more someone everyone would love to play with! 🧠 🏀 @mindthegamepod Publicidade — LeBron James (@KingJames) May 14, 2025

LeBron se referiu à votação de Jogador Mais Superestimado da NBA ao falar de Haliburton. Isso porque, no mês passado, o site The Athletic reuniu 90 atletas da liga, de forma anônima, para eleger quem seria o vencedor do prêmio. O astro do Pacers, assim, ficou em primeiro, com 14.4% dos votos. Enquanto isso, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) e Trae Young (Atlanta Hawks) completaram o pódio.

Eleito o mais superestimado da NBA, Tyrese Haliburton levou 13 dos possíveis 90 votos. A votação foi uma reação à temporada mediana do armador. Após levar o Pacers às finais do Leste, ele teve dificuldades para repetir o alto nível em 2024/25. Na campanha, o craque teve médias de 18.6 pontos e 9.2 assistências.

Como LeBron James, Tyrese Haliburton também já ironizou a pesquisa. Logo após a divulgação, ele disse que o prêmio não tem significado algum.

“Eu sei o tipo de jogador que sou e estou bem confortável com isso. Por isso, o que os outros pensam não me traz preocupação. Os meus colegas de time confiam em mim, assim como os técnicos e dirigentes dessa franquia. Então, tudo bem. Eu não poderia me importar menos com isso, na verdade”, garantiu Tyrese Haliburton.

A resposta do astro, assim, tem vindo nos playoffs. Com o Pacers mais uma vez nas finais do Leste, Tyrese Haliburton foi o principal responsável pelas classificações contra Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. Até aqui, por fim, ele tem médias de 17.5 pontos, 9.3 assistências e 5.5 rebotes, sendo responsável por arremessos decisivos na pós-temporada.

