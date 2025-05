“Mavericks deveria fazer troca com Cooper Flagg”, polemiza analista

O Dallas Mavericks está em êxtase depois da conquista da primeira escolha na loteria do draft. A franquia texana viveu meses de tensão após a troca de Luka Doncic e, de forma inesperada, ganhou um novo talento de ponta. Mas será que o caminho certo é selecioná-lo mesmo? Para Jay Williams, o Mavericks deveria – no mínimo – considerar seriamente a troca do direito de escolher Cooper Flagg.

“Eu sei que isso vai causar controvérsia, mas, se sou Nico Harrison, troco essa escolha. Deveria fazer isso. Eu acho que Cooper precisa de espaço e tranquilidade para crescer como jogador. Por isso, não sei se cair em um time com aspiração imediata de título é um bom negócio. Com o valor dessa seleção, ao mesmo tempo, será que não dá para conseguir Giannis Antetokonmpo?”, especulou o analista da ESPN.

Esse tipo de opinião, a princípio, costuma refletir um ceticismo em relação ao jogador. Mas não é o caso de Williams. O comentarista crê que Flagg é um talento geracional e pode ser a peça central para vários times. No entanto, o Mavericks vive uma situação diferente e vai encarar pressão para vencer desde o primeiro dia. Esse é o cenário em que negociar a escolha torna-se uma alternativa.

“Não me entendam mal, pois adoro a perspectiva de uma formação com Dereck Lively, Anthony Davis e Cooper. Isso seria incrível. Mas, se a sua janela competitiva só são os próximos três anos, você precisa analisar as opções de astros mais provados. O melhor seria trazer alguém que consiga ajudar de imediato. Ainda mais, na pressão que é a conferência Oeste”, argumentou o ex-armador.

Redenção

Vale citar que, por enquanto, não há nenhum sinal de que o Mavericks cogite uma troca com Cooper Flagg. Pelo contrário. Segundo Shams Charania, da ESPN, o plano do time seria manter a primeira escolha e selecionar o astro da Universidade de Duke. Essa é a decisão certa, na visão de Alan Hahn. Afinal, o colega de bancada de Williams definiu a sugestão do analista como uma loucura.

“Você quer que a torcida de Dallas coloque fogo na sede da franquia? Pois essa escolha é um presente dos deuses do basquete, antes de tudo. Eles trocaram Luka e conseguiram um garoto que pode substitui-lo no coração do torcedor. Isso se chama redenção, então tudo o que não se pode fazer é trocar essa seleção. Não pode”, cravou o jornalista, de forma enfática.

Hahn entende que o Mavericks trabalha com uma pressão acima do esperado para quem está na primeira posição do draft. Mas vê Flagg como alguém que agrega o bastante em curto prazo para justificar a aposta. “Não se pode negociar essa escolha para acelerar o processo porque Cooper será parte do processo. Vai ajudá-lo a vencer agora e ser a peça central pelos próximos 15 anos”, projetou.

Outra troca

Trocar a chance de ter Flagg por um veterano provado até pode ser uma ideia louca de Williams. Mas o ex-jogador Udonis Haslem deu razão ao seu colega de bancada em um ponto: uma negociação vai ser necessária no Mavericks. O elenco tem diversas opções nas alas, enquanto carece de armação com a ausência do astro Kyrie Irving. Essa é a questão que deixa Haslem mais intrigado.

“Para começar, Nico não está inocentado por causa da vitória na loteria. Ele deve vencer para justificar o que fez. Mas eu concordo com uma coisa: esse elenco vai estar cheio de alas e alguém precisa sair. Não sei se Cooper é quem deve sair, pois acredito que ele vai ganhar algum tempo para Nico. Mas uma troca vai ser necessária nesse elenco”, admitiu o ídolo do Miami Heat.

