ESPN elege melhores times para Cooper Flagg na NBA

Cooper Flagg deve ser o jogador mais cobiçado pelos times da NBA no próximo Draft. No entanto, são poucas as equipes que têm chances reais de conseguir o jogador. Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets têm 14% de chance cada, enquanto outras franquias têm ainda menos. Pensando nisso, então, a ESPN elegeu os três melhores destinos para a principal promessa do basquete universitário.

San Antonio Spurs

O jornalista Bobby Marks acha que o San Antonio Spurs seria a franquia ideal para o jovem. A equipe, porém, tem apenas 6.6% de chance de conseguir a escolha número um do próximo Draft.

“Flagg com (Victor) Wembanyama e (De’Aaron) Fox formaria um trio formidável no ataque e na defesa”.

Wembanyama foi a escolha número um para o Spurs no Draft de 2023 e, desde então, tem feito a seleção valer. Afinal, foi All-Star já em seu segundo ano, e antes de uma questão de saúde tirá-lo da temporada, era favorito ao prêmio de Defensor do Ano. Além disso, Fox é um armador experiente e que, enfim, conseguiu chegar na equipe em que queria.

Washington Wizards

Marc Spears, por sua vez, foi por outro lado. De acordo com ele, o Washington Wizards seria o melhor destino. “Vamos acordar essa franquia. Precisam de algo, estão dormentes há muito tempo. Não vão para as finais de conferência desde 1979, e estão fora dos playoffs desde 2021. Se ele for lá, eles tem muito talento jovem. Com Flagg, isso poderia ser muito bom para a cidade”.

O Wizards teve a pior campanha da NBA e já é um time em reconstrução há algumas temporadas. Um jogador do impacto de Flagg, porém, poderia ligar o alerta e fazer Washington finalmente começar a montar um time forte para competir nos próximos anos.

Philadelphia 76ers

Por fim, Chiney Ogwumike acredita que o Philadelphia 76ers seria o melhor destino. “Seria o ‘processo’ se completando, enfim. Se eles conseguissem a escolha número 1 depois da temporada ruim que eles tiveram, seria algo vindo dos deuses do basquete. Se ele for pra Philadelphia, muitos ficariam bravos, mas os fãs do time merecem isso. Joel Embiid traz muitas dúvidas, e Cooper Flagg seria uma estrela para recomeçar as coisas na cidade”.

Como indicado pela analista, a temporada do 76ers foi um fracasso. Joel Embiid não conseguiu jogar, Paul George foi mal, e até o novato Jared McCain, que era favorito ao prêmio de calouro do ano, se lesionou. Dessa forma, o time abraçou o tank. Agora, com 10.5% de chance de ter a primeira seleção, aguarda o dia do sorteio.

Todos os times querem Cooper Flagg já que é um talento pouco visto na NBA. A loteria do Draft acontece no próximo dia 12.

