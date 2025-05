Anthony Edwards: “Julius Randle e eu estamos cada vez melhores”

Anthony Edwards e Julius Randle tês sido os grandes nomes da ótima campanha do Minnesota Timberwolves nos playoffs. A dupla que já teve bom desempenho na série contra o Los Angeles Lakers, embalou também no duelo contra o Golden State Warriors e está a uma vitória de avançar às finais de conferência. O jovem astro, então, falou sobre a parceria com o ala-pivô após o Jogo 4.

“Ele é muito frio nos jogos, toma ótimas decisões e eu adoro isso nele. A verdade é que quanto mais jogamos, melhor ficamos na quadra. Randle tem sido apenas uma força da natureza para nós nesses playoffs, sobretudo, quando está atacando o aro e abrindo caminho para nós. É emocionante de assistir e de estar na quadra ao lado dele”, afirmou o camisa 5.

Então, na coletiva de imprensa, Julius Randle retribuiu os elogios que recebeu de Anthony Edwards. Afinal, para o camisa 30, nenhuma estrela da liga é mais brilhante do que o companheiro.

“Acho que esses jogos incríveis mostram o que ele representa para nós. Edwards é a estrela mais brilhante de qualquer quadra e não estou apenas falando da quadra de basquete na verdade. Afinal, a personalidade dele e seu senso de liderança também nos mantém unidos. Estamos falando de um líder dentro e fora da quadra para nós. Então, tem sido uma honra evoluir ao lado dele”, garantiu o ala-pivô.

Eles bateram uma grande marca por Minnesota. Afinal, se tornaram a primeira dupla a marcar 30 pontos em um mesmo jogo pela franquia nos playoffs da NBA, desde que Kevin Garnett e Sam Cassell fizeram o mesmo em 2004. Na ocasião, a dupla ao lado de Latrell Sprewell, liderou o Timberwolves até a final do Oeste pela primeira vez na história.

Agora, Edwards tenta repetir o feito que já conseguiu em 2023/24, enquanto Randle tenta ajudar o astro a chegar a mesma fase em duas campanhas seguidas. Aliás, isso também seria inédito para o time de Minneapolis.

Foi a evolução do camisa 30 após uma lesão no meio da campanha que fez a equipe embalar de vez. Sua atuação nos playoffs de 2024/25 é a melhor de sua carreira na NBA. Para se ter uma noção, ele já tem três jogos de pelo 25 pontos na pós-temporada desse ano com Minnesota. Em toda a sua trajetória no New York Knicks, só conseguiu isso uma vez.

Edwards, do mesmo modo, já alcançou 13 jogos de pelo menos 30 pontos em playoffs com a franquia. Ele detém a quinta maior marca da história dos playoffs nesse sentido, para jogadores com menos de 24 anos. Edwards só fica atrás de: LeBron James (21), Kobe Bryant (17), Kevin Durant (17) e Luka Doncic (17).

