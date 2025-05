Jornalista revela problema de Steve Kerr com Jonathan Kuminga

O jornalista Logan Murdock, do portal The Ringer, revelou um problema de Steve Kerr com o jovem Jonathan Kuminga. De acordo com a publicação, o técnico do Golden State Warriors teria se irritado com a propensão do ala em buscar protagonismo, em detrimento do fluxo ofensivo da equipe. Ou seja, a individualidade do jogador 22 anos de incomodou o comandante do Warriors. Afinal, o ataque do time gira em torno do craque Stephen Curry.

Segundo Murdock, um episódio ao final da fase regular enfureceu Kerr. Foi no duelo contra o Portland Trail Blazers, penúltimo compromisso do Warriors na temporada. Kuminga teria ignorado Curry em quadra para fazer suas jogadas. Nessa partida, o camisa 00 acertou dois dos sete arremessos que tentou e anotou dez pontos.

“Apesar do seu talento, a propensão de Kuminga em buscar a individualidade em detrimento do fluxo ofensivo do Golden State irritou a comissão técnica. Durante um jogo, no final da temporada regular contra o Blazers, fontes da equipe afirmam que Kerr ficou furioso com o jovem. Isso porque, em vários momentos da partida, Kuminga desviou o olhar de Curry para criar seu próprio ataque”.

“Depois disso, Jonathan Kuminga ficou de fora da rotação no último jogo da fase regular, contra o Los Angeles Clippers e, novamente, na partida de play-in, contra o Memphis Grizzlies. No início dos playoffs, muitas pessoas da franquia se perguntavam se Kuminga, que é elegível para uma extensão de contrato na offseason, havia jogado sua última partida no Warriors”, contou Murdock.

A relação entre Steve Kerr e Jonathan Kuminga passou por altos e baixos nos últimos meses. Em 2024/25, o ala atuou em apenas 47 partidas, dez delas como titular. Suas médias, então, foram de 15,3 pontos e 4,6 rebotes, em cerca de 24 minutos. Assim, ele se tornou o terceiro maior pontuador da equipe.

No entanto, o excesso de individualismo em quadra fez com que Kuminga perdesse espaço na rotação do Warriors. Na primeira rodada dos playoffs, o jovem disputou somente três dos sete jogos contra o Houston Rockets. Além disso, totalizou 18 pontos em 50 minutos. Seu aproveitamento nos arremessos, aliás, foi pífio, com sete cestas em 23 tentativas (30%).

Mas, na semifinal do Oeste contra o Minnesota Timberwolves, Kerr apostou em Kuminga, na ausência do lesionado Curry. Nos quatro jogos da série, o camisa 00 tem médias de 19,5 pontos, sempre vindo do banco. A eficiência do ala também melhorou, já que acertou 57% dos arremessos.

Desse modo, com o maior arremessador da história vetado do jogo 5, Kuminga deverá ter muitos minutos em quadra, nesta quarta-feira (14). Afinal, sem Curry, o ataque do Warriors passa a depender do jovem e do veterano Jimmy Butler.

Sem espaço com Steve Kerr, Jonathan Kuminga tende a sair do Warriors

Nesta offseason, Kuminga será agente livre restrito. Ou seja, o Warriors terá a opção de cobrir quaisquer ofertas que o ala vier a receber. No entanto, a permanência do jogador é considerada improvável.

Além da relação conturbada com técnico, outro motivo para a saída do jovem seria financeiro. Analistas da NBA estimam que Kuminga deverá pedir um salário anual de cerca de US$30 milhões. Apenas com o trio Curry, Butler e Draymond Green, o Warriors vai gastar quase US$140 milhões, em 2025/26. Os veteranos, aliás, possuem contratos por mais duas temporadas.

Dessa forma, o Warriors deverá tentar uma sign-and-trade envolvendo Kuminga. Portanto, a franquia espera receber algum retorno para que o jogador não saia “de graça”. Sétima escolha do Draft de 2021, o ala congolês disputou 258 jogos por Golden State, sendo titular 84 vezes. Suas médias, nas quatro temporadas na NBA, são de 12,5 pontos e quatro rebotes, em 22 minutos.

