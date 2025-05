Candidatos a título, Warriors e Celtics podem cair nos playoffs

Golden State Warriors e Boston Celtics podem ser eliminados dos playoffs da NBA nesta quarta-feira, dando adeus ao que buscavam na temporada: o título. Enquanto o time de Massachusetts pega o New York Knicks, o de San Francisco encara o Minnesota Timberwolves. Ambos perdem suas séries por 3 a 1.

Não que o Warriors fosse exatamente um candidato ao título desde o início, mas a troca por Jimmy Butler renovou os ânimos da equipe, que passou a jogar melhor e subir de produção. O problema é que sem Stephen Curry desde o primeiro tempo do jogo de estreia na semifinal do Oeste, Golden State não vem oferecendo sérios riscos ao Timberwolves.

Aliás, o time de Minnesota pode ir às finais do Oeste por méritos próprios, pois faz ali uma série quase perfeita. E ficou muito claro para todos os times nos playoffs, especialmente Los Angeles Lakers e Warriors, que sem pivô não vai a lugar algum. Rudy Gobert e Naz Reid tiveram muita liberdade contra os dois e provam a cada jogo que são subestimados. Isso, sem contar com Julius Randle, que até tripl0-duplo já fez na série semifinal.

Publicidade

Mas quando não tem o principal cestinha, o melhor jogador, tudo fica muito mais difícil. Imagine quando o time perde dois, três caras importantes. Em uma rotação menor, como é nos playoffs, ausências são punidas e o sonho pelo título vai embora. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com o Cleveland Cavaliers ontem (13) à noite.

Leia mais

Líder do Leste com mais de 60 vitórias pela primeira vez sem ter LeBron James no time, o Cavs caiu diante de um Indiana Pacers que não engana absolutamente ninguém. O Pacers, que tem profundidade no elenco, usou e abusou da velocidade. Então, quando o Cavaliers conseguia abrir vantagem no placar, pouco depois Indiana voltava no jogo. Foi uma tônica da série, pois Cleveland ficou sem Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter ao longo dela. Para piorar, o melhor jogador (Donovan Mitchell) de um dos principais candidatos ao título do Leste, estava muito abaixo de suas condições físicas nos playoffs.

Publicidade

Não se engane, pois o Pacers foi melhor e venceu porque tinha como fazer reposições ao longo do jogo. Mas como aconteceu lá, pode se repetir com Warriors e Celtics, que sonharam com o título e podem deixar os playoffs hoje mesmo.

O que Steve Kerr tentou fazer pelo Warriors ao longo dos playoffs foi legal. Testou várias formações, vários jogadores diferentes, mas eles estão abaixo do que o time precisava. Do nada, Trayce Jackson-Davis e Jonathan Kuminga ganharam muitos minutos. Isso aconteceu porque tudo o que foi testado no garrafão não deu certo. Além disso, Jimmy Butler não está brilhando contra o Timberwolves.

Publicidade

Ou seja, o Warriors corre sérios riscos de deixar os playoffs nesta noite.

Celtics, com as costas na parede, tenta se reagrupar nos playoffs

Assim como o Warriors, o Celtics perdeu seu melhor jogador no momento mais importante em que se pensa em título: nos playoffs da NBA. Claro que são coisas diferentes, até pelos elencos, mas Boston está muito no prejuízo.

Publicidade

Além de estar atrás por 3 a 1, não terá Jayson Tatum por cerca de um ano. Sim, o Celtics foi melhor que o Knicks em todos os jogos dos playoffs, mas perde a série. Teve um jogo apenas que Boston não deixou a diferença “derreter”, em Nova York. Todos os outros, liderava e permitiu a virada.

Não é nem mais o papo de que Tatum falhou ao tentar conduzir o Celtics em alguns momentos nos playoffs. Ele brilhou no quarto jogo e, mesmo assim, perdeu. E perdia quando ele deixou a quadra por sete pontos.

É que do outro lado, também, tem um time que brigou muito para estar lá. Fez trocas, passou por mudanças, abriu mão de seu principal jogador antes da chegada de Jalen Brunson e tem um técnico que consegue ajustar o grupo.

Publicidade

A ausência de Tatum, mesmo que o Celtics vença hoje, pesa muito para o time nos playoffs e já na próxima temporada.

Falam em reformulação de elenco, em saídas importantes, como de Kristaps Porzingis e até Jrue Holiday. Pode tentar a oportunidade de mercado por alguns astros, mas já vai entrar em 2025/26 sem seu melhor jogador.

Warriors e Celtics lutam contra a “janela” de título, seja para os atuais playoffs ou para o próximo ano. Mas os jogos de hoje podem decretar isso de vez.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA