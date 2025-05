Jayson Tatum: “Celtics deu uma resposta nos playoffs”

O Boston Celtics de Jayson Tatum está vivo nos playoffs da NBA, após vencer o New York Knicks, no Madison Square Garden. Depois de perder as duas partidas no TD Garden, e chegar com as costas contra a parede para o jogo 3, o atual campeão, acima de tudo, respondeu em quadra. Agora, Boston precisa de uma vitória no próximo duelo para recuperar a vantagem do mando de quadra na série.

O principal astro da franquia não vinha tendo um bom rendimento. Aliás, pelo contrário, Tatum foi uma decepção nos jogos em casa. Mas para o atleta, o importante era que o time respondesse e não necessariamente ele.

“Eu não entrei no jogo hoje querendo provar algo para alguém, sendo bem sincero. Era um jogo importante, um dia para respondermos como equipe. Tipo, o nosso foco era estar aqui, em um ginásio tão difícil, e vencer o jogo de qualquer forma. Era tudo o que estava na minha mente hoje. Não estou procurando provar uma narrativa individual ou algo do tipo. Mas, no fim, sei que esse time tem uma grande capacidade de responder nessas horas. Assim, o Celtics deu uma resposta nos playoffs“, afirmou.

Os números comprovam as falas do camisa 0. Olhando para a trajetória nos playoffs, desde 2022/23, a equipe de Boston raramente perdeu jogos seguidos. Aliás, isso ocorreu nas finais daquele ano contra o Golden State Warriors e agora diante do Knicks. Assim, nas outras séries, o Celtics sempre venceu o jogo seguinte a uma derrota.

A missão agora, no entanto, é um pouco mais cruel. Times que perderam as duas primeiras partidas de uma série em casa, no atual formato, só conseguiram a virada em quatro de 28 disputas. Em todas elas, foi necessário vencer também o jogo 4, além do terceiro duelo. Ou seja, se não vencer a partida desta segunda-feira (12), o atual campeão ainda estará contra a história.

No jogo 3, Tatum fez 22 pontos, nove rebotes e sete assistências. Além disso, acertou cinco de nove bolas de três. Para se ter uma noção, é o mesmo número de bolas triplas que ele teve somando os dois primeiros duelos da série contra New York. Apesar de não ser o cestinha (Payton Pritchard fez 23), ele flertou com um triplo-duplo, sendo líder em rebotes e passes decisivos.

Mas além da grande atuação de Jayson Tatum, o Celtics também reagiu nos playoffs pela melhora do time no perímetro. Boston, que bateu recorde de erros nos dois primeiros jogos, teve não só eficiência como grande volume. Nada mais nada menos do que a receita do técnico Joe Mazzulla em seu melhor nível. Foram 20 acertos em 40 tentativas e um alto ritmo do início ao fim em uma vitória tranquila, mesmo em um jogo de tanta pressão.

